EH Bildu advierte a la izquierda que no puede dejar que la extrema derecha lleve el debate

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha avisado que en la modificación de la ley de Extranjería "la izquierda no debe dejar que el debate vaya únicamente por donde lo quiere llevar la extrema derecha".



En Radio Euskadi, Aizpurua ha opinado que el debate de mañana sobre menores migrantes "nos interpela como sociedad" por lo que su grupo apoyará la reforma y ha vaticinado que también lo harán otros "de izquierda".



Ha pedido no olvidar que mañana se debate que todas las Comunidades Autónomas atiendan a menores extranjeros no acompañados, "menores que tienen que ser cobijados, que necesitan protección" y ha considerado "vergonzoso" e "indignante" que "se hable del reparto de esos menores como si fuesen muebles".



Ha afirmado estar "segura" de que Vox y PP votarán en contra, pero ha confiado en que otros grupos que sostienen al Ejecutivo también la apoyen porque "la migración es un reto que nos interpela como sociedad" y "hay que fijar posiciones".



Aizpurua ha asegurado mantener "un atisbo de esperanza" en que "realmente este gobierno eche a andar" la legislatura con asuntos como la migración y "la regeneración democrática total del Estado español", si bien ha reconocido que "será dificultoso".



"Hay muchas herencias y muchas querencias" pero hay dar los primeros pasos al respecto, aunque de momento "todo sea demasiado inconcreto" y "el tema de los medios de comunicación es importante, pero también muy delicado y habrá que hilar muy fino para no conculcar el derecho a la libertad de información y a la libertad de expresión".



Respecto al caso Begoña Gómez, ha opinado que "se ha exacerbado de demasiado" y "su acción posiblemente no merece un reproche legal, ni haya nada ilegal en ello, pero realmente no está bien" y podría requerir "un reproche moral" para decir que "si eres la mujer del presidente, no te reúnas en La Moncloa con empresarios".



Sin embargo, ha concluido, detrás hay "toda la campaña orquestada bastante censurable", que ha enmarcado en el 'law fare'.

