ERC da un 'ultimátum' al PSC para investir a Illa: soberanía fiscal o repetición electoral

El equipo de ERC que negocia con el PSC investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat y evitar así una repetición electoral ha lanzado un 'ultimátum' a los socialistas para contar con sus votos: "sin un paso adelante clave y decisivo hacia la soberanía fiscal no habrá ningún acuerdo de investidura posible".



En un artículo publicado este lunes en La Vanguardia que firman Marta Rovira, Josep Maria Jové, Marta Vilalta, Juli Fernàndez y Oriol López, los republicanos afirman que Cataluña necesita hoy en día "un paso de gigante" que suponga "un cambio de modelo de financiación estructural, permanente e irreversible".



"Cataluña tiene que dejar de ser tratada como menor de edad", avisan los firmantes, que agregan: "Necesitamos una financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basada en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos".



"Que contemple abonar al Estado los servicios que realmente presta en Cataluña y atienda a la solidaridad necesaria con el resto de territorios", añade el equipo negociador de ERC.



En este sentido, los republicanos dejan un mensaje 'claro' en el artículo: "Sin un paso adelante claro y decisivo hacia la soberanía fiscal no habrá ningún acuerdo de investidura posible".



"No podemos avalar un Gobierno -prosiguen- que renuncie a resolver el déficit fiscal que hace décadas que lastra el progreso social y económico de Cataluña".



Al mismo tiempo, ERC advierte de que no renuncia a la convocatoria de un referéndum ante "la persistencia de un conflicto político de soberanía entre Cataluña y el Estado español, todavía irresuelto".



"Hace falta que el PSC asuma esta realidad, deje de dar la espalda y se implique activamente en la construcción de esta solución política", consideran los dirigentes de ERC, que esperan que tanto los socialistas catalanes como el PSOE "pongan sobre la mesa su propuesta para resolver el conflicto político, porque todavía no lo han hecho".



"Si el Partido Socialista cumple con los acuerdos que quedan por cumplir, y demuestra estar comprometido con los pasos hacia adelante que Cataluña necesita, estaremos en disposición de alcanzar un buen acuerdo para el país", indican, pero advierten de que "quedan menos de dos semanas para el plazo que hemos fijado para conseguirlo".



"Si no fuera así, respetuosamente nos levantaremos de la mesa y los invitaremos a buscar las mayorías alternativas con las que quieran compartir y definir el nuevo ciclo político. Porque Cataluña no merece unas nuevas elecciones, pero tampoco un Govern que le dé la espalda", concluyen.

