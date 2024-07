El Gobierno, dispuesto a negociar con el PP sobre la reforma de la Ley de Extranjería

El Gobierno se ha mostrado este domingo dispuesto a negociar con el PP la reforma de la Ley de Extranjería y al mismo tiempo ha acusado a la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo de emitir "informaciones incorrectas".



Este lunes, el Gobierno y las comunidades autónomas volverán a reunirse en una Conferencia Sectorial un día antes de que se debata en el Congreso por primera vez la reforma de la ley de Extranjería para la acogida vinculante de menores migrantes, una propuesta sobre la que no hay consenso entre las regiones.



Fuentes del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez han señalado que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha seguido manteniendo rondas de contactos con los grupos parlamentarios y que dentro de las mismas ha mantenido este domingo una conversación por escrito con el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado.



Según las fuentes, en ese intercambio en ningún momento se le ha trasladado al PP el "no" a negociar del Gobierno ante sus peticiones.



"Todo lo contrario, si este martes se admite a trámite la proposición de ley del Grupo Socialista, Sumar y Coalición Canaria, la misma podrá mejorarse en el trámite parlamentario con todas las aportaciones de los grupos parlamentarios, incluido el PP", han explicado las fuentes, que han agregado que Torres también le ha trasladado que algunas de las propuestas del PP ya se contemplan en el texto registrado en el Congreso.



Estas son la propuesta de no exceptuar a ningún territorio y la posibilidad de que la emergencia se amplíe a otros territorios, si ésta se produce.



El Ejecutivo considera que la modificación de la Ley de Extranjería se haga mediante un proyecto de ley, y solo alargaría en el tiempo la solución.



Argumenta las fuentes que "por eso se ha registrado una proposición de ley urgente acordada entre el Gobierno de España (PSOE-Sumar) y el Gobierno de Canarias (CC-PP), que es la que se somete a consideración el martes".



Torres también ha trasladado a Tellado que la propuesta del PP nacional para que los niños "dubitados" se queden en Canarias choca contra la voluntad del Gobierno de las islas (CC-PP).



Las fuentes admiten que cuestiones como celebrar una Conferencia de Presidentes y otras, pueden tratarse y acordarse, y así se lo ha trasladado Torres a Tellado, en el debate parlamentario.



El ministro le ha pedido al PP que vote sí y "que no se esconda detrás de excusas para, al final, practicar políticas insolidarias".

