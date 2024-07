Bolaños y Urtasun inician este lunes la ronda con partidos para el plan de regeneración

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el de Cultura, Ernest Urtasun, comienzan este lunes las reuniones con los grupos parlamentarios para concretar el plan de regeneración democrática planteado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Las reuniones tendrán lugar en el Congreso de los Diputados durante el lunes y el martes con todos los grupos menos Vox, que no ha confirmado asistencia.



Sánchez presentó el pasado miércoles en una comparecencia en el pleno del Congreso las líneas generales del denominado Plan de Acción por la Democracia, centrado en los medios de comunicación y con el que pretende una mayor transparencia.



Un plan que él mismo prometió presentar tras los cinco días de reflexión que se tomó el pasado mes de abril para decidir si le merecía la pena seguir al frente del Gobierno ante la campaña de acoso que considera que existía contra él y su familia, después de la denuncia contra su esposa, Begoña Gómez.



Sánchez dejó claro el miércoles que la intención del Gobierno es concretar el plan con los grupos parlamentarios, pero también con los representantes de los medios de comunicación, con algunos de los cuales ya ha habido conversaciones por parte del Ejecutivo.



Bolaños y Urtasun son los dos representantes del Gobierno de coalición encargados de la interlocución con el resto de formaciones con representación en el Congreso, que no han recibido con buenos ojos el plan.



El PP, al igual que Vox, lo critica al considerarlo una forma de controlar a los medios ante los presuntos casos de corrupción que afectan al entorno de Sánchez, y los socios parlamentarios del Gobierno ven las medidas propuestas como un "maquillaje" que llega tarde.



El plan presentado por el jefe del Ejecutivo pretende desarrollar el Reglamento Europeo de libertad de medios aprobado por la Eurocámara, con el objetivo de fijar nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad, la asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias de los medios privados.



El Gobierno prevé un paquete de cien millones de euros para ayudas a la digitalización de los medios y cambios en las leyes del derecho al honor y a la rectificación, así como una reforma de la ley mordaza en materia de libertad de expresión.



Sánchez también planteó la reforma de la Ley Electoral para hacer obligatorios los debates en las campañas y para que todas las encuestas publicadas incorporen todos los datos de su realización y la metodología de estimación de resultados.



Y anunció la aprobación de una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto que incluye la presentación de una Ley de Administración Pública abierta para ampliar y mejorar la cantidad y la calidad de la información gubernamental.



Fuentes de Moncloa confían en ir concretando las iniciativas a partir de septiembre de forma escalonada y en forma de proposiciones, decretos o proyectos de ley.



Bolaños subrayó el pasado viernes que lo que van a hacer en la ronda de esta semana es escuchar las propuestas de los grupos porque quieren que se logre un acuerdo amplio de todas las fuerzas políticas que desean una democracia limpia que luche contra los bulos y las mentiras.



En ese contexto, fuentes del Gobierno subrayan que debe presionarse al PP para que no se quede fuera del acuerdo y para que asuma la responsabilidad que se le supone.



Sánchez ya advirtió el pasado jueves, en declaraciones a los periodistas en la cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada en Woodstock (Reino Unido), de que "no se entendería" que el Partido Popular no se sumase al acuerdo.



Recordó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su intervención ante la Eurocámara para defender su nuevo nombramiento para este puesto tras las elecciones europeas, hizo una mención específica sobre los bulos y la desinformación y cómo eso está socavando la convivencia y debilitando la democracia.



Se trata por tanto de una parte del programa de Von der Leyen, perteneciente al Partido Popular Europeo (PPE), para su próximo mandato al frente de la Comisión, y ante ello Sánchez recalcó que lo que él ha planteado es que España sea la vanguardia en la lucha contra esa desinformación y en favor del fortalecimiento de la democracia y de los medios de comunicación.



Además, recordó que el Reglamento Europeo sobre libertad de medios de comunicación en el que se fundamentan muchas de sus propuestas fu aprobado por todas las familias políticas europeas (incluido el PPE) excepto la ultraderecha.



Por ello insistió en que no sería entendible que el PP se opusiera al plan que pretende impulsar.

