Feijóo reúne al PP tras la ruptura con Vox y mientras redobla la presión sobre Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne mañana, lunes, a la Junta Directiva Nacional (JDN) tras romper Vox con el PP en cinco autonomías y cuando su partido redobla la presión sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por las investigaciones por supuesta corrupción a su mujer y su hermano.



Feijóo reúne a la Junta Directiva Nacional, el mayor órgano de decisión entre congresos, del que forman parte presidentes autonómicos, senadores, diputados y dirigentes, en un escenario atípico, un hotel en la capital, porque la sede de la formación en la calle Génova de Madrid está en obras.



A la cita acudirán casi todos los presidentes autonómicos afectados por la ruptura con Vox, a excepción del de Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, que tiene agenda prevista en Valencia, según han señalado a EFE fuentes de su equipo.



Asistirán el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la de Extremadura, María Guardiola, y los de Aragón y Región de Murcia, Jorge Azcón y Fernand López Miras, que desde que Vox rompió aludiendo a la inmigración, gobiernan en minoría sus respectivos territorios.



Junto a ellos estará la presidenta balear, Marga Prohens, que ya gobernaba en solitario y en minoría, pero que tras el movimiento de Santiago Abascal lo hace ahora sin el respaldo de Vox.



También participarán en la Junta Directiva Nacional otros pesos pesados de la formación, como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, o Alfonso Rueda, al frente de la Xunta de Galicia.



Planeando sobre el encuentro estará la decisión de Vox de romper con el PP en seis autonomías y el motivo que enarboló para hacerlo y que los populares consideran una excusa: la acogida de menores migrantes no acompañados.



Feijóo se verá con los suyos cuando el Gobierno de Pedro Sánchez presiona al PP para que apoye la reforma de la Ley de Extranjería, con el objetivo de imponer una distribución vinculante de los menores migrantes no acompañados entre diferentes autonomías desde zonas con los recursos saturados.



Los presidentes autonómicos del PP aceptaron acoger a menores provenientes de Canarias, pero varios como Ayuso o López Miras, han expresado su oposición a la Ley de Extranjería, que también ha criticado Feijóo al considerar que provocará "efecto llamada".



En cambio, el PP de Canarias y el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, con los recursos de acogida saturados, sí reclaman esta normativa.



Por otra parte, el PP se reúne cuando la formación ha redoblado la presión sobre el jefe del Ejecutivo por las investigaciones por supuesta corrupción a su mujer y su hermano. Los populares ven al presidente acorralado y se guardan la baza, para el próximo curso político, de citarle en la comisión de investigación del Senado.



El principal partido de la oposición afina además su estrategia cuando se mantiene la incógnita, que se despejará en agosto, de si habrá o no nuevas elecciones en Cataluña, con el impacto que puede tener cualquiera de los escenarios en la gobernabilidad del país.

