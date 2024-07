El PP critica que ni Begoña Gómez ni su marido ofrezcan aclaraciones

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha criticado este viernes que ni el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ni su esposa, Begoña Gómez, ofrezcan explicaciones sobre los casos que afectan a su entorno. A su entender, ésa debe ser la "regeneración democrática" que les proponía esta semana en el Congreso el jefe del Ejecutivo.

Así se ha pronunciado después de que Begoña Gómez se haya acogido este viernes a su derecho a no declarar ante el juez que la investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El exministro socialista Antonio Camacho, a cargo de la defensa de la esposa del presidente, ha asegurado que Gómez no ha declarado porque considera que no se dan las garantías. "Mi representada no ha declarado no porque tenga nada que esconder, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla.

Tellado ha criticado que no se hayan ofrecido explicaciones. "Begoña Gómez se niega a declarar en el juzgado, al igual que Sánchez se niega a declarar en el Congreso", ha asegurado en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

Según el dirigente del PP, "esto debe ser la regeneración democrática que nos proponía el todavía presidente del Gobierno esta semana", en alusión al plan que anunció en su comparecencia en el Congreso para acordar medidas que "garanticen" la transparencia, la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación.

