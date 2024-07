El Gobierno espera "con los brazos abiertos" las aportaciones al plan de regeneración

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha respondido este jueves a las reservas de los socios de investidura de Pedro Sánchez sobre el plan de regeneración que el Ejecutivo ha impulsado el debate y que ahora el "esqueleto" se debe armar con aportaciones de partidos políticos y profesionales.



"Estamos con los brazos abiertos para recibir sugerencias (...) Esto no es un debate solo del Gobierno", ha asegurado Montero en TVE, donde ha confirmado que las reuniones con los grupos parlamentarios comenzarán el lunes y se prolongarán durante lo que resta de julio para continuar después en septiembre.



Sánchez presentó este miércoles en el Congreso su plan para dar transparencia a la información veraz y frenar los bulos con grandes reservas de sus socios de investidura, que ven las medidas propuestas como un "maquillaje" que llega tarde.



Su vicepresidenta ha precisado un día después que lo que pretendía ayer el Gobierno era impulsar un debate "compartido" y ha incidido en que Sánchez trasladó el "esqueleto" al ahora hay que ir incorporando aportaciones de los partidos políticos y los profesionales.



Ha subrayado que, antes de la comparecencia de Sánchez, ya se pidió los partidos que fueran preparando sus propuestas para que todo fuera "muy inmediato" y con el objetivo de que las medidas que se puedan adoptar sean "multilaterales" y "plurales".



En este sentido, ha puntualizado que el reglamento europeo "es de aplicación inmediata, si no hay otra legislación lo contradiga" y ha subrayado que "si se trata de exigirles cuestiones a terceros, tiene que haber leyes que planteen efectivamente esa obligación de rendir cuentas".



Como ejemplo, ha apuntado que si se quiere que la financiación y titularidad de los medios de comunicación y plataformas digitales sea conocida públicamente, hay que regular esa obligatoriedad por ley.



"Esas obligaciones tienen que estar comprometidas en un marco normativo y de lo que se trata es de que todos lo consensuemos", ha destacado.



De momento, se ha trabajado en la necesidad de que haya transparencia y aún no se ha avanzando en cuál seria el "catálogo de sanciones u obligaciones" al que estarían sujetos los medios ni los criterios para acceder a la publicidad institucional.



Preguntada por los debates electorales, ha opinado que deben celebrarse de forma obligatoria "y, al menos, algunos en la radiotelevisión pública".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es