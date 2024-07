Belarra dice que tras "anuncios trampa" de Sánchez la legislatura queda tocada de muerte

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha criticado este miércoles los "anuncios trampa" de Pedro Sánchez sobre regeneración democrática: "Por este camino me parece que la legislatura progresista ha quedado tocada de muerte".



En declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso, la líder de Podemos ha asegurado que las medidas anunciadas por Sánchez en el hemiciclo "se iban a aplicar en España con independencia de quien gobierne en España", ya que están contenidas en un reglamento europeo.



"Hoy Sánchez ha venido a ponerle una alfombra roja a la derecha. A un PP que es corrupto e investigó ilegalmente a diputados de Podemos (...). Frente a eso, Sánchez ha hecho un anuncio trampa. Es importante explicar a la ciudadanía que se está hablando de medidas de un reglamento europeo que es de aplicación directa en España", ha enfatizado Belarra.



Ha tachado de "gravísimo" que no se recoja ninguna medida de Podemos, como "tocar la estructura de propiedad de los medios de comunicación para que los fondos buitre y grandes empresas" no puedan controlarlos o "reparar" con los mismos minutos de radio y televisión "las mentiras vertidas sobre nuestra formación" u otros partidos que hayan sufrido la guerra sucia judicial.



Sánchez, ha continuado, "ha intentando tapar con anuncios trampa la realidad y la realidad es que el PSOE ha pactado con el PP la legitimación de la guerra sucia judicial, que va a continuar en España porque el PSOE así lo quiere".



El PSOE "ha construido una gran coalición con el PP. Todas las interpelaciones de Sánchez son al PP y que el PP apoye las medidas hoy presentadas".

