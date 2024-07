Feijóo acusa a Sánchez de controlar a los medios por la corrupción: El mayor bulo es usted

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de amenazar con censurar a los medios y de intentar controlarlos ante las investigaciones por supuesta corrupción a su mujer, su hermano, o el caso Koldo.



"El mayor bulo de España es usted", le ha dicho Feijóo a Sánchez desde la tribuna de oradores del Congreso, tras exponer este miércoles el jefe del Ejecutivo su plan de regeneración, con el que, asegura, pretende parar los bulos y evitar que los medios tengan más financiadores que lectores y no se puedan comprar "tabloides".



Para Feijóo lo anunciado no es más que una "milonga" y considera que ante la "corrupción que le acecha" Sánchez tenía dos opciones: dar explicaciones si lo consideraba inexacto o denunciar si lo consideraba falso. Sin embargo, ha denunciado, ha preferido intentar controlar a los medios.



"Esto puede acabar como el mayor ataque a la libertad de información de la democracia español", ha advertido.



El presidente del PP ha acusado a Sánchez de ser el "cinismo hecho carne" y le ha reprochado que no haya dado explicaciones sobre sus reuniones en Moncloa con su mujer, Begoña Gómez, y con el empresario Juan Carlos Barrabés: "Lo sabía y lo tapó", ha recalcado.



Además, ha enseñado a Sánchez un 'pen drive' que según ha dicho contenía 3.000 páginas con todo lo publicado y le ha reprochado que diga que todo es falso pero no haya acudido a los tribunales.



También ha ironizado diciendo que Sánchez tendrá que agregar una adenda internacional en su plan para "castigar por ley a los medios" porque The Times también se ha hecho eco de las reuniones de su esposa con Barrabés.



"Oírle a usted dar lecciones de regeneración sería como oír al señor Otegi dar lecciones de derechos humanos", ha agregado, afeando los nombramientos del Gobierno en los medios de comunicación públicos o el CIS.



Feijóo ha rechazado el paquete de 100 millones de euros en ayudas para la digitalización de los medios de comunicación anunciado por Sánchez: "Si publican lo que a usted le gusta leer, ver y escuchar, merecen toda la inversión; si publican lo que a usted le molesta, merecerán todo el castigo (...) qué sarcasmo".



Y tras acusar a Sánchez de atacar a los jueces o a la oposición, le ha dicho: "La regeneración democrática no será a través de ningún chantaje de nadie y menos de usted".



Por otra parte, Feijóo ha condenado los crímenes machistas y se ha comprometido a luchar contra esta lacra, pero ha puesto como condición que los "cargos socialistas se dejen de lucrar con el dinero destinado a la violencia de género".



De esta forma se ha hecho eco de una información que publica este miércoles El Español, que sostiene que la directora del Instituto de la Mujeres y su pareja han obtenido 64 contratos de municipios del PSOE para gestionar Puntos Violeta.



Feijóo ha preguntado además si Sánchez va a declarar la emergencia migratoria nacional y si va a convocar una Conferencia de Presidentes y ha afeado los "datos alarmantes" en la llegada de inmigrantes en situación irregular.

