Sánchez propone endurecer las sanciones a parlamentarios que no declaren sus bienes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto endurecer las sanciones a los diputados y senadores que no presenten sus declaraciones de bienes y actividades o que lo hagan con información falsa e incompleta.



Durante su intervención en el pleno del Congreso para exponer las medidas de regeneración democrática que plantea el Ejecutivo, Sánchez ha abogado por ir más allá de la última reforma de la ley que penaliza el enriquecimiento ilícito y ha considerado necesario reformar los reglamentos de las dos cámaras para introducir también medidas de calidad democrática en el poder legislativo.



"Nos gustaría que todos los grupos parlamentarios se comprometieran en avanzar en esta dirección y creo que ha llegado la hora de reformar el reglamento del Congreso y del Senado, porque es de sentido común, endurecer las sanciones a diputados y senadores que no presentan declaración de bienes y actividades", ha dicho después de que en las últimas legislaturas Vox haya registrado los bienes y actividades de sus diputados a través de un formulario idéntico sin especificaciones.



Sánchez además ha propuesto la reforma de la Ley Electoral con un doble objetivo, establecer la obligatoriedad de celebrar debates electorales entre los candidatos en los medios de comunicación y para que todas las encuestas publicadas incorporen los microdatos y la metodología de estimación de resultados.



"Todas estas medidas para que haya más independencia y más pluralismo", ha dicho Sánchez, tras recalcar que las medidas para frenar los bulos y la desinformación persiguen que "no haya medios de comunicación que tengan más financiaciones públicas que lectores".



En este sentido, se ha referido a la necesidad de que los ciudadanos conozcan las fuentes de financiación de los medios, los nombres de los accionistas y las cifras de audiencia "de forma honesta" para "evitar fraudes en inversión publicitaria", y "asegurar que no haya partidos que puedan comprar con el dinero de todos los contribuyentes".

