Barrabés declara ante el juez que se reunió dos veces con Pedro Sánchez en La Moncloa

El empresario Juan Carlos Barrabés ha declarado al juez que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se reunió con ella "cuatro o cinco" veces en La Moncloa y que en dos de esas citas estuvo presente el jefe del Ejecutivo.



Fuentes de tres acusaciones presentes en la declaración han explicado que el testigo clave en la causa en la que se investiga a Gómez -por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios- ha sido "impreciso" y "evasivo" pero sí ha confirmado que se reunió en varias ocasiones con la investigada en La Moncloa, y en dos de estas estuvo presente el presidente del Gobierno.



Unas acusaciones han variado ligeramente sobre el número de esas reuniones, ya que unos letrados han hablado de "cuatro o cinco" y otras de "unas seis u ocho", pero han coincidido en que en dos estaba Pedro Sánchez y en que Barrabés no ha aclarado qué hacía el presidente en las mismas.



Los letrados de las acusaciones populares han adelantado que se reunirán esta tarde para valorar si piden que los dos testigos que han declarado este lunes pasen a ser investigados ante los "indicios" en su contra.



El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha tomado declaración este lunes a Barrabés por videoconferencia debido a su estado de salud, y en persona al que fuera presidente del grupo Barrabés y administrador de Innova Next hasta 2022, Luis Martín Bernardos.



Por su parte el letrado de Begoña Gómez se ha limitado a asegurar que no hay "nada" en las declaraciones de estos testigos que "perjudique" a su defendida.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es