Carles Puigdemont celebra el regreso a Cataluña de Rovira: "Se acaba una injusticia"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha celebrado este viernes el regreso a Cataluña de la secretaria general de ERC, Marta Rovira: "Con el retorno de los exiliados perseguidos por la gran farsa judicial que ha sido el caso Tsunami se acaba una injusticia".



Marta Rovira ha entrado ya en Cataluña desde la frontera francesa que da acceso a La Jonquera (Girona) tras más de seis años residiendo en Suiza huida de la justicia española por el procés, así como el diputado Rubén Wagensberg; el vicepresidente primero de Òmnium Cultural, Oleguer Serra; el empresario Josep Campmajó y el periodista Jesús Rodríguez.



"Con exiliados, encarcelados y perseguidos no se puede hacer política en igualdad de condiciones. Esto afecta a la democracia, y mientras dure la represión política no existirá ninguna normalidad posible", ha añadido Puigdemont en X.



El expresidente de la Generalitat, que se encuentra en Bruselas (Bélgica) desde otoño de 2017, todavía no puede regresar a Cataluña con garantías de no ser detenido después de que el Tribunal Supremo haya decidido no aplicarle la ley de amnistía, si bien ha asegurado que estará presente en el primer debate de investidura que se celebre en el Parlament.



A pesar del regreso de Rovira, Puigdemont considera que el independentismo todavía está "lejos" de tener "las condiciones que permitan hacer política con normalidad".



"Que de alguna manera podáis recuperar los años y los meses que os han robado, y que nos pongamos a trabajar lo más rápido posible. Porque hay mucho trabajo pendiente", ha expresado.

