Torres acusa al PP de competir con Vox en insolidaridad por no reformar ley de extranjería

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este jueves que la reforma de la Ley de Extranjería es la "única solución" para solventar definitivamente la situación de los menores inmigrantes no acompañados y no el "parche" que dice el PP, al que ha acusado de competir con Vox para ver "quién es más insolidario".



"El parche es lo que ayer aprobaron ellos", ha replicado Torres en una entrevista en la Ser, después de que las comunidades autónomas acordaran anoche acoger de forma voluntaria 400 menores migrantes tutelados en Canarias y Ceuta, pero sin consenso sobre la propuesta del Gobierno para hacer estos repartos obligatorios mediante una modificación en la Ley de Extranjería.



Ha recalcado que lo aceptado por los gobiernos autonómicos es una "medida que tardará meses en ser efectiva", mientras que la iniciativa legislativa sería "inmediata, ágil, efectiva", ya que, además de ir acompañada de financiación, permitiría que, una vez aprobada, "en 15 días saldarían los menores que hayan entrado en Canarias en esos 15 días".



También ha incidido, en contra de lo esgrimido por los populares, en que tenían el "grueso" del texto de reforma de la ley "hace semanas", excepto las "últimas aportaciones de algunos grupos políticos" introducidas para dejar más delimitadas cuestiones relacionadas con Protección Civil o el control territorial.



"Son claramente excusas para intentar aparentar que han sido solidarios cuando no lo han sido", ha criticado Torres, que ha insistido en que "la única solución" es la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para obligar a las comunidades a acoger menores.



Y ha subrayado que "si el PP estuviera en ello, lo haríamos ya, por real decreto ley o como fuera" y entraría en vigor este mismo mes de julio.



Por eso, ha llamado a todos los grupos parlamentarios a respaldar la reforma, especialmente, ha dicho, al PP por ser quien gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas.



"Hoy lo que tenemos que conseguir es que en las próximas horas y en los próximos días el Partido Popular diga que sí. Lo que ayer se aprobó es un parche, ellos lo saben, es quedar bien pareciendo solidarios y no lo son", ha afirmado.



Preguntado sobre la posición del Gobierno de Cataluña, que pide ser excluido de los repartos, ha recalcado que la competencia sobre los menores es autonómica "y lo sabe bien el consejero catalán". "Así lo dice la ley, lo dice la Constitución y lo dice, por ejemplo el propio Estatuto catalán", ha puntualizado.

