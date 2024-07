El Gobierno espera registrar en unos días su propuesta para cambiar la Ley de Extranjería

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha avanzado este jueves que el PSOE espera registrar "en unos días" la proposición de ley para reformar la ley de Extranjería, acordada con el Gobierno de Canarias, y que ya ha trasladado a los grupos parlamentarios.



"Trabajamos con la posibilidad de que haya aportaciones de los Grupos parlamentarios y nuestra idea es intentar acelerarlo lo máximo posible", ha dicho la ministra en un entrevista en RNE recogida por EFE, en la que ha mostrado su deseo de que todos los socios de investidura apoyen la propuesta y de que el PP también la respalde.



Respecto al pacto alcanzado anoche en Tenerife entre las comunidades autónomas y el Gobierno para la reubicación de 400 menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta, Rego ha mostrado su satisfacción pero ha calificado el paso de "manifiestamente insuficiente" y que ya opera desde 2022.



De hecho, ha señalado que este mecanismo ha funcionado de manera "asimétrica", tanto es así que ha recordado que aún quedan pendiente de producirse traslados pendientes de ese año y que del pasado 2023 están ejecutados el 80%



Por esta razón, ha reiterado que es "imprescindible dar un salto cualitativo" para hacer una planificación que tenga un carácter más estructural ante la situación "muy preocupante" en Canarias.



La proposición de ley, ha añadido, "es la única manera de dar una solución estable, sensata, con carácter humanitario y, sobre todo, poniendo los derechos de los niños y de las niñas en el centro".



La propuesta de reforma para establecer una distribución vinculante de menores no acompañados desde zonas con los recursos saturados pretende modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, con el fin de establecer el reparto de menores migrantes no acompañados al resto de comunidades cuando una zona supere el 150 % de su capacidad de acogida.



Preguntada sobre la posición que expresaron las comunidades gobernadas por el PP, Rego ha dicho que sus responsables manifestaron que "la pelota" está en el campo del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y sobre la postura de Cataluña contraria al sistema de reparto, la ministra se ha limitado a subrayar que esta región "tiene acogidos también a muchos niños y niñas".



La ministra ha reprochado que el PP haya "bloqueado" la creación de un grupo de trabajo que permita evaluar la situación y ha considerado que hoy tiene "un problema" con Vox.

