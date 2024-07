Vox abandonará los gobiernos con el PP si pacta el reparto de menores con el Gobierno

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este lunes que su formación considerará rotos y abandonará los gobiernos regionales que comparte con el PP que no utilicen "todos los medios políticos y legales" para evitar el reparto de menores no acompañados "por las calles y ciudades" de España.



Así lo ha asegurado en una rueda de prensa en la sede del partido, en la que ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que si va a pactar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el reparto de inmigrantes que lo diga ya y abandonarán esos gobiernos "inmediatamente".



Fuentes de Vox han aclarado posteriormente que si el PP en los gobiernos regionales lucha contra esta "imposición" de acoger menores no acompañados en sus comunidades, no se consideraría como un pacto con el Gobierno y se mantendrían los ejecutivos autonómicos.

