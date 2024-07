Albares aclara que Orbán se reunió con Putin a título bilateral

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha rechazado que la reunión que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, mantuvo la semana pasada con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, fuera en nombre de la Unión Europa. También ha pedido a Budapest que tenga cuidado y no caiga "en ambigüedades" y diferencie las reuniones bilaterales de las que son en nombre de los Veintisiete.

"Por supuesto que está volando por libre y está haciendo viajes que no tienen ninguna clave más que una clave bilateral, no representan a Europa, desde luego", ha respondido el ministro al ser preguntado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, sobre si las reuniones de Orbán con Putin o con el presidente de China, Xi Jinping, habían sido en calidad de presidente de turno del Consejo de la UE.

España, según el jefe de la diplomacia, "no respalda como viajes europeos" los viajes que ha hecho Orbán, ni tampoco lo hacen las instituciones europeas. Eso sí, el primer ministro húngaro "tiene todo el derecho del mundo" a hacer los viajes bilaterales "que considere", pero desde luego "no hablar en nombre de Europa".

"No fue a Moscú en nombre de Europa, eso debe quedar muy claro, lo dijo también la presidenta de la Comisión (Ursula von der Leyen), el Alto Representante (Josep Borrell) y por supuesto los gobiernos europeos lo dejamos muy claro, el viaje a Moscú no fue en nombre de los 27", ha proseguido Albares, haciendo un llamamiento a reflexionar y clarificar "lo que puede y no puede hacer una Presidencia del Consejo de la UE".

Después de recordar la "muy exitosa Presidencia del Consejo Europeo" que ostentó España el pasado año, el ministro de Exteriores ha resaltado la importancia de "ser cuidadoso y no caer en ambigüedades" cuando un país recibe el encargo, "y separar claramente cuando uno habla en nombre de los 27 y cuando uno actúa bilateralmente".

CELEBRA RESULTADOS EN FRANCIA

Cuestionado por el resultado de las elecciones legislativas en Francia, que ha ganado la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular y en las que la Agrupación Nacional de Marine Le Pen ha quedado en tercer lugar, Albares se ha felicitado de que "se haya frenado a la extrema derecha".

"Vemos que en muy pocos días en dos países fundamentales, como son el Reino Unido y Francia, triunfa el pluralismo, la tolerancia y el Estado de Derecho", ha sostenido el titular de Exteriores, celebrando el rechazo de los franceses "a la extrema derecha" y que hayan optado por "fuerzas progresistas".

