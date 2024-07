Gobierno y patronal se vuelven a sentar a negociar la reducción de jornada

El Ministerio de Trabajo se vuelve a sentar este lunes con patronal y sindicatos a negociar la reducción de la jornada laboral, una reunión a la que el Gobierno llevará una nueva propuesta para tratar de acercar posturas con CEOE y Cepyme tras una semana tensa en la que el acuerdo tripartito parecía imposible.



La reducción de jornada, incluida en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, quiere llevar la semana laboral máxima desde las 40 horas actuales, a 38,5 horas este mismo año y a 37,5 horas el año que viene, un planteamiento que ya cuenta con el apoyo de los sindicatos.



La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha evitado desvelar el contenido de la nueva propuesta que se planteará hoy, pero estará en línea con lo avanzado la pasada semana por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que apuntaba a flexibilizar los plazos de aplicación o a aumentar las "bolsas de horas" en algunos sectores.



La reunión llega justo una semana después de que las patronales llegaran a la mesa de diálogo sin un texto, tras el ultimátum lanzado por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que pidió a CEOE y Cepyme sus reclamaciones por escrito.



Trabajó consideró esta actitud "una burla" y una "huelga de brazos caídos", mientras que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aseguraba que "no se les escucha" porque la decisión ya está tomada.



No obstante, en los últimos días los discursos han bajado de tono y las dos partes se han mostrado favorables a seguir hablando porque creen que aún hay margen de entendimiento.



Los sindicatos se han mantenido a la espera, pero realizando llamamientos al diálogo, conscientes de que un acuerdo tripartito es necesario para que la reducción de la jornada sea una realidad.



A propósito de la negociación, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicó la pasada semana un informe en el que advertía de que reducir "forzosamente" la jornada tendrá consecuencias colaterales no deseadas como el uso de las horas extraordinarias o el aumento de los contratos a tiempo parcial.

