El PP acusa a Sánchez de "tapar" el uso de la Moncloa para los intereses de su mujer

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "convivir, amparar y tapar" el uso de la Moncloa para los "intereses particulares y mercantiles" de su esposa, ha dicho en referencia a una reunión con el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).



Este viernes, el rector Joaquín Goyache declaró ante el juez que investiga a Begoña Gómez que, antes de que ella pasase a codirigir una cátedra en el centro, mantuvieron una reunión en la Moncloa, si bien negó cualquier irregularidad en torno a la esposa del presidente del Gobierno.



En declaraciones a los medios tras intervenir en la jornada Summer Camp 24, organizada por la Fundación Reformismo 21, Gamarra ha recalcado que Sánchez debe aclarar si sabía que en la sede del Gobierno "no solo trabaja él" sino que su esposa lo usa como sede de sus "intereses personales y mercantiles", con visitas de empresarios o rectores.



"No es admisible, España no tiene que soportar que la mujer del presidente del Gobierno tenga que ir a declarar a un juzgado y se aleja de la ejemplaridad exigible", ha subrayado tras la citación de Gómez este viernes en la causa impulsada por el autodenominado sindicato Manos Limpias.



Gamarra ha subrayado que "sabemos" que Sánchez era consciente de estos hechos y "los está amparando y tapando", como el de su hermano, quien, según la dirigente popular, se ha enriquecido no porque sea "talentoso" sino por sus lazos familiares, como asegura la querella, de nuevo de Manos Limpias, admitida a trámite por una juez de Badajoz.



"La corrupción asedia al presidente del Gobierno", ha continuado Gamarra, que también se ha referido al caso Koldo de presuntas irregularidades del que fuera asesor del Ministerio de Fomento con José Luis Ábalos en adjudicaciones de mascarillas durante la pandemia.



Ha lamentado también la imagen exterior que generan estas investigaciones: "Es lamentable que España sea noticia por la corrupción", ha alegado la secretaria general de los populares, para quien Sánchez pone al servicio de su entorno instrumentos del Estado como la Fiscalía.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es