Maíllo lanza críticas a Sumar por el 9J y pide rearmar la izquierda sin más errores

El líder de IU, Antonio Maíllo, ha urgido tras los malos resultados en el ciclo electoral de Sumar a recomponer la izquierda alternativa, que "no está para tonterías" ni "irrelevancias palaciegas", y reniega de los proyectos basados en los "hiperliderazgos".

A su vez ha criticado el proceso de conformación de la candidatura de Sumar a las elecciones europeas del que su organización fue "testigo y víctima", donde no estuvieron cómodos "ni fueron justamente tratados" al quedar relegados al cuarto puesto y no entrar en la Eurocámara por primera vez en su historia.

En su primer informe como líder de IU en la Coordinadora Federal de la formación, celebrada hoy en Madrid y que le ha ratificado como coordinador federal por amplia mayoría, Maíllo ha manifestado que los resultados del 9J fue "malo sin matices" y ha cargado contra el proceso de construcción de la candidatura.

No es el único reproche de Maíllo a Sumar, quien critica la "campaña errática" de Sumar el 9J y el hándicap de extender las negociaciones para armar la coalición "sin consenso" entre las formaciones, frente a otras opciones (en clara referencia a Podemos) que contaron con suficiente tiempo para preparar los comicios.

De hecho, el texto del informe, al que ha tenido acceso Europa Press, alude a que la lista a las europeas se armó con "vetos", "imposiciones unilaterales" y asignación de puestos que "no proporcionales a la entidad de cada organización".

Así, el documento recoge que se sintieron relegados en la candidatura pero, pese a ello, optaron por la responsabilidad y formar parte de la coalición para no fragmentar más la oferta electoral a la izquierda del PSOE. Sin embargo, al final lamenta que IU pagó "los platos rotos que han propiciado otros" y por primera vez en su historia se quedó sin tener eurodiputado en la Eurocámara.

El líder de IU ha apuntado incluso a que los "paupérrimos" resultados de Sumar en Cataluña durante las europeas, donde fueron superados por Podemos, debe motivar una reflexión sobre el trabajo de recuperación de las clases populares con un proyecto que sienta que les representa.

Por tanto, ha remarcado que el reto del espacio es "resolver este aldabonazo", precedido por los malos resultados en Galicia, Euskadi y Cataluña, y pasar a construir un "espacio de colaboración" que trace "alianzas sociales" y consolide "métodos democráticos" de funcionamiento en la confluencia.

Todo ello después de que Sumar proclamara tras la debacle de las europeas que se habría una nueva etapa de reflexión y rearme, basada en la colaboración entre fuerzas políticas de horizontalidad y en pie de igualdad. Un primer hito fue el encuentro de esta semana entre Sumar, IU, Más Madrid, 'comunes' y Equo sin presencia de primeros espadas y con cargos vinculados a las áreas.

"La gravedad de lo que ocurre nos interpela de forma histórica a no seguir cometiendo errores y no gastar más tiempo en irrelevancias palaciegas frente a la urgencia de la situación. No estamos para tonterías", ha proclamado.

Por otro lado, Maíllo ha remarcado que IU nunca han compartido la "visión populista" centrada en los "hiperliderazgos", pues son conscientes de que los "líderes pasan" y que lo que permanece es la organización.

En esta línea, en su informe político que aborda la Coordinadora Federal diserta que se oponen a los "significantes vacíos" ni la "tesis del núcleo irradiador" (expresión que acuñó el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón).

De esta forma y en su discurso, Maíllo ha apuntado que para la reconstrucción del espacio hay que "contar" con IU "en su arquitectura", una tara que requiere "constancia". Asimismo, ha declarado que con vistas a las próximas citas electorales es necesario "un reencuentro y reconciliación" en la izquierda.

"Aunque asumimos las dificultades, en lugar de ceder a tentaciones centrífugas, desde IU aportamos bases de colaboración y trabajo fraternal, basándonos en la horizontalidad y el respeto mutuo", ha defendido para añadir, a continuación, que por ello IU propone "métodos democráticos" para la toma de decisiones al ser el "mejor camino para la búsqueda de acuerdos".

Para esa tarea, Maíllo ha marcado como fundamental "fortalecer las alianzas sociales" como "condición" para conformar luego las políticas y electorales. "La construcción de un espacio de izquierda reconocible y el avance de derechos dependen de la movilización y el conflicto social, no solo de la aritmética parlamentaria", ha disertado.

A modo de ejemplo, ha citado las movilizaciones en solidaridad con el pueblo palestino como un factor esencial para el reconocimiento de su Estado por parte de España. "Es tiempo de militancia activa no solo en organizaciones políticas, sino en nuestra vida cotidiana", ha planteado.

Así y frente al avance del "neofascismo" entre la clase trabajadora, el reto es fortalecer la posición entre las organizaciones de izquierda y propone una 'Convocatoria por la Democracia' para el próximo otoño, un foro volcado en evaluar las causas de la involución política, las políticas de alianzas e impulsar al Gobierno progresista.

Fuentes de la formación explican que es un foro que organiza IU con la idea de invitar a sindicatos y colectivos de la sociedad civil, en la que se valorará en su momento si se invitan a otras formaciones del espacio. Es decir, dejan claro que no es una mesa de partidos de Sumar.

Y es que ha defendido que la izquierda no puede caer en derrotismo, que es "estéril e irrelevante desde el punto de vista político", y ha ensalzado que IU aporta "credibilidad" y "certidumbre", que es lo que demandan las bases progresistas.

