Sánchez dice que los socialistas son la "última línea de defensa" ante la ultraderecha

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado en Bucarest, durante un encuentro del Comité de Europa de la Internacional Socialista, que los partidos de esta formación son la "última línea de defensa" ante la ultraderecha, y que el antídoto ante su avance es gobernar y atender los problemas de la gente.



En un discurso en inglés, que ha sido retransmitido parcialmente en directo por redes sociales, Sánchez ha dicho que "no hay mejor antídoto contra el populismo reaccionario que un Gobierno que se ocupe de los problemas reales de nuestro pueblo. Esta es, creo, la manera de combatir la frustración y la ira de las que se alimenta (la extrema derecha)".



Ha añadido que la socialdemocracia ha demostrado que sus valores y principios han tenido éxito en las últimas crisis, como la de la pandemia o la energética.



"Así que no se trata de tener razón. Se trata de ganar, de ganar elecciones. Pero no sólo ganar en la batalla de las ideas (...), sino también en la batalla de las acciones concretas", ha afirmado, mencionando, por ejemplo, la subida del salario mínimo de los trabajadores o reforzando el Estado del bienestar.



"Debemos convertir esta victoria moral en una victoria real, porque esta es la manera de impedir que gobierne la extrema derecha, como está haciendo Marcel en Rumanía y, por supuesto, yo mismo en España", ha señalado en referencia a Marcel Ciolacu, primer ministro de Rumanía y líder del Partido Social Demócrata de ese país.



Sánchez ha reconocido que las fuerzas de ultraderecha están avanzando en Europa no sólo electoralmente sino también "imponiendo sus esquemas" a los partidos de la derecha convencionales que, dijo, son "incapaces de resistir su empuje".



Unos partidos, con los que dijo, el socialismo no puede contar ahora mismo para enfrentar a la extrema derecha.



"Es nuestra responsabilidad frente a esta ola reaccionaria, porque nadie más lo hará. Somos la última línea de defensa y de nosotros depende de nosotros que Europa no traicione su propia alma", ha afirmado Sánchez en su intervención.



El presidente de España ha animado a las fuerzas socialdemócratas a "actuar con determinación y lealtad" a sus principios para enfrentar a quienes, opinó, polarizan y rompen a las sociedades a través de las mentiras, los bulos y la desinformación.



Sánchez fue proclamado líder de la Internacional Socialista en noviembre de 2022 durante el XXVI Congreso celebrado en Madrid de esta organización, que agrupa a 132 partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas de todo el mundo.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es