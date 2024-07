PSOE y PP aprueban juntos el primer paso de la reforma del CGPJ con una lluvia de críticas

El pleno del Congreso ha aprobado con la suma de votos del PP y del PSOE empezar la tramitación urgente de la ley que reformará el Consejo General el Poder Judicial (CGPJ) aunque con las críticas del resto de partidos políticos, que o bien no han votado, han votado en contra o se han abstenido.



La toma en consideración de la proposición de ley orgánica, que insta a los nuevos miembros del CGPJ pactados por los dos grandes partidos a proponer un nuevo sistema de elección en el plazo de seis meses, ha sido aprobada por 258 votos a favor, 43 en contra y 33 abstenciones.



A la votación no ha asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha recibido esta mañana en la Moncloa al ex primer ministro de Portugal, ahora presidente electo del Consejo Europeo, Antonio Costa.



El socio de gobierno de coalición, Sumar se ha abstenido al considerar que la propuesta es insuficiente y debe ser "corregida", al igual que el PNV y UPN, mientras que Vox ha votado en contra y algunos de los principales aliados de la investidura de Pedro Sánchez como ERC y Bildu no han votado, mientras que Podemos, BNG y Junts la han rechazado.

