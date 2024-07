Vivienda llevará al Consejo de Ministros el decreto de registro único de alquileres

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sostiene que el alquiler temporal es bueno y necesario, pero no puede burlar la Ley y que en breve se llevará al Consejo de Ministros el real decreto para desarrollar la plataforma en la que deberán inscribirse y los cambios para tener que justificarlos.



El objetivo del Ministerio es que antes de un año se pueda tener listo este registro único en el que tendrán que figurar los alquileres de corta duración, los turísticos, los temporales, los de habitaciones, o los de embarcaciones flotantes, para lo que tendrán que colaborar las propias plataformas que los anuncian, como Airbnb.



Ello permitirá garantizar que cumplen una serie de requisitos, que las administraciones tienen datos fiables, aportar transparencia y generar seguridad para que no se produzcan fraudes y abusos, apunta en una entrevista en TVE1.



Además de este registro, Vivienda quiere desarrollar el artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que los inquilinos tengan que acreditar la causa que motiva que opten por un alquiler temporal con la vista puesta en proteger a aquellos que realmente lo necesitan, por ejemplo, estudiantes, profesores o sanitarios.



En el caso de los turísticos, los cambios en la Ley de Propiedad Horizontal buscan "empoderar" a los vecinos para que las comunidades de propietarios puedan autorizar o vetar estos alquileres, que serán una actividad económica más, en sus fincas ya que los usuarios están provocando un incremento de los gastos comunitarios.



Por otro lado, recuerda que de las 183.000 viviendas prometidas por el Gobierno, que cree que se va a cumplir, ya se han movilizado 80.000 unidades con la vista puesta en conseguir que el parque público de vivienda suponga el 9 % y exige al resto de administraciones que no miren a otro lado y dejen la demagogia y los populismos.

