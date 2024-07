Marlaska cree "preocupantes" las resoluciones del juez que investiga a Begoña Gómez

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ve "preocupantes" las resoluciones del juez Juan Carlos Peinado en la investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la que ha citado este viernes en una causa por supuesto tráfico de influencia y corrupción en los negocios.



Así lo ha manifestado este jueves en una entrevista en RNE en la que ha considerado "incomprensibles" algunas resoluciones del juez de Instrucción 41 de Madrid.



Ha comentado que en primer lugar la causa se inició a raíz de una denuncia de un colectivo de "extrema derecha" -en referencia a Manos Limpias con aportación de algunas noticias periodísticas falsas.



Pero sobre todo no entiende la última resolución conocida del juez en la que este explica que investiga todos los hechos y toda la vida profesional de Begoña Gómez desde que su marido es presidente del Gobierno.



Para Grande-Marlaska se trata de una "una investigación proactiva" que está prohibida por el ordenamiento jurídico y entiende que supone indefensión para Begoña Gómez el que no sepa de qué se le imputa concretamente.



El ministro ha comentado que Begoña Gómez sigue realizando su misma actividad profesional "con dignidad y transparencia".



Por otra parte Grande-Marlasja ha señalado que no entiende las resoluciones del Tribunal Supremo que no aplican la ley de amnistía a implicados en el proceso de independencia de Cataluña.



A su juicio el delito de malversación que se juzgó en el caso del procés debe ser objeto de amnistía ya que los implicados en el mismo no obtuvieron un lucro personal.



Grandes-Marlaska ha comentado que quiere creer que no hay un pulso del Supremo con el poder legislativo y ha defendido la independencia judicial.



En cuanto a las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que está anulando condenas por malversación a implicados en el caso de los ERE de Andalucía ha estimado están dentro de la "normalidad" de las competencias de este órgano.



Y ha estimado de una "gravedad manifiesta" declaraciones como las del portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, pues "deslegitiman" a una institución como el TC.



Miguel Tellado censuró este miércoles que el Gobierno ordene borrar el historial delictivo de los socialistas condenados por los ERE con un uso interesado del TC y añadió que es el caso más grave de corrupción del país.



Por otra parte Grande-Marlaska ha defendido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, del que ha dicho que "está sometido a una presión política muy fuerte, indebida y poco respetuosa".



Para el ministro lo importante es investigar los supuestos delitos fiscales y de falsedad documental presuntamente cometidos por Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.



Entiende que esto es más relevante que investigar una nota de prensa en la que la Fiscalía desmentía un bulo sobre un supuesto pacto ofrecido por el Ministerio Público a González Amador. Este comunicado ha supuesto la apertura de una causa por supuesta revelación de secretos.



Finalmente ha comentado que si el PP no apoya la reforma de la ley de extranjería sería "una irresponsabilidad y falta de solidaridad" en referencia a la distribución de menores migrantes y ha lamentado que algunos posicionamientos del PP "coincidan con la extrema derecha y criminalicen la inmigración".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es