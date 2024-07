Begoña Gómez pide al juzgado que grabe solo el audio de su declaración, no su imagen

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al juzgado ante el que declarará el viernes como investigada que solo grabe el sonido de su declaración y no su imagen, dada su "relevancia pública" y para evitar un posible uso inadecuado de esas imágenes.



El letrado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, presentó el martes un escrito, al que ha tenido acceso EFE, en el que solicita al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que "la grabación de la declaración no contenga la imagen de ésta sino solo el sonido".



Argumenta que es práctica habitual en los juzgados grabar las declaraciones y advierte del "uso que pudiera darse a estas imágenes, dada la relevancia publica" de su defendida.



Añade que esta práctica "suele ser habitual en distintos juzgados para evitar un uso inadecuado de las imágenes, que son captadas a los solos efectos de la documentación de una diligencia judicial, pero que no deben ser utilizadas para ser difundidas en medios de comunicación pública de su declaración".



El magistrado Juan Carlos Peinado mantiene citada para este viernes a Begoña Gómez como investigada en la causa abierta por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado, tras enviar parte del procedimiento a la Fiscalía Europea.



También declarará el viernes, como testigo, el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquin Goyache, para aclarar su relación profesional con la investigada.



Ayer trascendió un auto del juez, fechado el 1 de julio, en el que aclaraba que "solo" envió a la Fiscalía Europea tres contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, pero que hay más contrataciones de las que resultó beneficiario y por las que la esposa del presidente del Gobierno, debe seguir investigada.



El magistrado no especifica en ese auto ninguno de los contratos por los que dice que Begoña Gómez sigue investigada, pero concreta que "los hechos objeto de investigación, son todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo, por la investigada, desde que su esposo es el Presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial", con exclusión de los tres que envió a la Fiscalía Europea.

