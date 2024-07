Bolaños dice que la amnistía es "imparable" y discrepa de argumentos políticos del Supremo

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dicho que la amnistía a los implicados en el proceso de independencia de Cataluña es "imparable" y ha discrepado de los "argumentos políticos y jurídicos" del Tribunal Supremo sobre su aplicación.



Félix Bolaños ha realizado estas manifestaciones a los periodistas en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) antes de inaugurar este miércoles un curso de verano sobre "Políticas públicas frente a la desigualdad" de la Fundación Pablo Iglesias y la Universidad Complutense.



El ministro ha sido preguntado las resoluciones del Tribunal Supremo, que no aplican la amnistía por el delito de malversación atribuido al expresident de Cataluña Carles Puigdemont y a dos exconsellers manteniendo vigente las órdenes de detención contra ellos, ni tampoco a los líderes independentistas condenados a penas de inhabilitación en la causa del procès.



"Quiero mostrar en primer lugar respeto a las resoluciones judiciales aunque en este caso no comparta ni los argumentos políticos ni jurídicos que contienen los autos del Supremo", ha indicado Bolaños.



Ha añadido que "España es un Estado de derecho con un sistema garantista de recursos para proteger precisamente los derechos de los ciudadanos y también para garantizar que la ley se aplica".



Ha destacado que "ley de amnistía para la normalización política, social en institucional en Cataluña se está aplicando con normalidad y de hecho ya hay más de setenta personas que han sido amnistiadas".



"Por eso quiero también mandar un mensaje a la sociedad catalana y a la sociedad española en su conjunto de que la normalización en Cataluña es un hecho y es imparable", ha recalcado el ministro.



También ha sido preguntado por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha exonerado el delio de malversación a un alto cargo que fue condenado en el caso de los ERE de Andalucía y por las declaraciones de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ha dicho que este órgano está "copado" de excargos del PSOE que "están borrando la corrupción del partido a base de "revisionismo".



Bolaños ha comentado que "hay que hacer esa declaración de respeto a cualquier resolución judicial tanto cuando te gusta como cuando te gusta menos, creo que es imprescindible".



Y ha agregado: "Esta cacería del PP contra el Tribunal Constitucional le sitúa fuera del sistema institucional, que es lo que hacen los partidos de ultraderecha, y es muy preocupante para nuestra democracia".



"El Gobierno en esto tiene una hoja de servicios de respeto a las resoluciones judiciales cuando le gustan como cuando no le gustan, cosa distinta es que obviamente discrepemos de los argumentos jurídicos y políticos que pueda contener alguna pero eso siempre va detrás del respeto que mostramos siempre a cualquiera de ellas", ha concluido.

