Garamendi dice que la CEOE no está obligada por el pacto de Gobierno a reducir la jornada

La CEOE no se siente obligada por el pacto de Gobierno a reducir la jornada laboral, según su presidente, Antonio Garamendi, quien ha afirmado que los empresarios "somos totalmente independientes para decir si algo nos gusta o no".



Así lo ha afirmado este miércoles en unas declaraciones en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) durante el curso de verano sobre 'Tendencias geopolíticas. ¿Existe un sur global?', organizado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos y la Universidad Complutense.



Garamendi se ha referido a las tensiones que se han generado en las últimas reuniones de la mesa de diálogo en la que el Ministerio de Trabajo reúne a patronal y sindicatos para tratar de pactar los detalles de la reducción de jornada desde las 40 horas semanales de la actualidad a las 38,5 horas en 2024 y las 37,5 horas en 2025.



Trabajo ha acusado a la CEOE y a Cepyme de "burlarse" del diálogo social al no llevar propuestas a la mesa o defender posturas maximalistas, en tanto que los empresarios aseguran que no hay margen de negociación ante una reducción que ya está decidida en el propio acuerdo de Gobierno.



"A ella (la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz) le puede obligar un pacto de Gobierno, pero a mi no me obliga ningún pacto de Gobierno", ha afirmado el presidente de la patronal, quien ha destacado la total independencia "para decir si algo nos gusta o no nos gusta, por tanto que haga lo que tenga que hacer".



El líder de los empresarios ha considerado que "la actitud del Ministerio ha sido: si te portas bien, qué dialogante eres porque haces lo que digo, y si no, pues no comparto y es que no propones nada".



Garamendi ha insistido en que desde la CEOE "siempre hemos demostrado ampliamente que estamos capacitados para negociar y para plantear cosas", mientras que el Ministerio "se ha cerrado en banda a que hay que hacer lo que ellos digan".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es