La ANC avisa que "intensificará las movilizaciones" si Illa es investido presidente

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha exigido este miércoles a los partidos independentistas que no den "apoyo activo o pasivo" a la investidura del líder del PSC, Salvador Illa, y ha avisado que, si logra ser presidente, la entidad responderá "intensificando el plan de movilizaciones".



En un comunicado, la ANC ha asegurado que "está preparada para recibir y acompañar" al expresidente catalán Carles Puigdemont cuando regrese a Cataluña.



La entidad ha advertido a los partidos independentistas que "no pueden votar un candidato que en el conflicto con el Estado español dio apoyo a la aplicación del artículo 155 (de la Constitución) y que defiende las posiciones de las instituciones españolas y sus tribunales".



"Los partidos de obediencia catalana no pueden hacer presidente de la Generalitat a un candidato que utiliza sistemáticamente la lengua castellana en sus actos públicos y que castellaniza topónimos y ciudades. Un presidente de la Generalitat con esta práctica degradará el prestigio y uso social del catalán", ha subrayado.



Por otra parte, ante la posibilidad de que Puigdemont regrese a Cataluña, la ANC ha sostenido que el expresidente "merece el reconocimiento del pueblo catalán por sus años de exilio y por la labor de proyección internacional del conflicto entre Cataluña y España".



"Un reconocimiento que se convertirá en defensa popular de su integridad si el poder judicial español intenta arrestarlo. En este sentido, la ANC estará lista y preparada para recibir y acompañar a Puigdemont en un regreso sin cualquier sombra de partidismo", ha agregado la entidad.

