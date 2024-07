Adiós a la última prueba de acceso a la Universidad a la antigua usanza

Los pocos alumnos que no superaron en junio la prueba de acceso a la universidad tendrán esta semana una segunda oportunidad en la convocatoria extraordinaria, que dirá adiós al tipo de examen de los últimos años y abre paso al nuevo modelo que plantea el Gobierno y a la prueba "común" que propone el PP en sus comunidades.

En la convocatoria ordinaria de junio, nueve de cada diez jóvenes superaron la prueba con éxito, pero hace tiempo que el hándicap no es aprobar sino obtener una elevada nota de corte para optar a los estudios más codiciados. El problema alegado es que no se compite en igualdad, porque las pruebas no tienen el mismo grado de dificultad pero todos acceden al mismo sistema universitario (distrito único).

La prueba supone el 40 % de la nota para el acceso a la universidad y la media de Bachillerato representa el 60 % restante.

En 2025, decae el formato adoptado en 2020 a raíz de la covid para garantizar al máximo la equidad y la igualdad de oportunidades, pues muchos jóvenes cursaron entonces gran parte de su escolarización con restricciones.

Seis comunidades arrancan hoy martes y otras seis, mañana

A partir de este martes 2 y durante tres días tendrán su segunda oportunidad de examinarse los estudiantes de seis comunidades -Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia y Extremadura-, mientras los días 3, 4 y 5 les tocará el turno a otras seis: Cantabria, Cataluña, Canarias, La Rioja, Murcia y País Vasco.

El alumnado suspenso de Castilla-La Mancha comenzó ayer y terminará mañana miércoles, mientras que los de Navarra fueron los más madrugadores en esta prueba y la hicieron los pasados días 26, 27 y 28 de junio.

En el otro extremo se sitúan las comunidades de Asturias y Castilla y León -8, 9 y 10 de julio- y Baleares, entre el 9 y 11 de julio.

En un intento de armonizar la prueba, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes aprobó el pasado día 11 un real decreto por el que se regula la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de cara a 2025.

Así, la coherencia, la cohesión, la presentación y la corrección gramatical, léxica y ortográfica supondrán un 10 % de la nota de la nueva prueba y habrá un único modelo de ejercicio para cada materia.

Obliga además a que al inicio de cada curso, las universidades informen de los criterios de organización, la estructura de los ejercicios y los criterios de evaluación del examen.

Ayer, los gobiernos autonómicos presididos por el PP suscribieron un acuerdo político que derivará en 2025 en una prueba de acceso a la Universidad "común" para estos territorios.

Reconoce el PP que para lograr una "EBAU única" habría que reformar la última ley educativa (Lomloe) y mientras que los contenidos no sean idénticos entre las autonomías no puede ponerse "un examen con las mismas preguntas, en el sentido literal de la palabra".

Por eso el PP ha optado por "poner el mismo tipo de examen": "El mismo en cuanto a formato, a los saberes básicos y a los criterios de corrección".

