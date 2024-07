El PSOE discrepa del Supremo con la amnistía y cree que no afectará para formar Govern

Fuentes de Ferraz han discrepado del Tribunal Supremo tras su decisión de no aplicar la amnistía a Carles Puigdemont y mantener el delito de malversación, mientras que la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, considera que esto no afectará a la formación de Govern en Cataluña.



"No puedo darle una valoración sobre lo que ha pasado, sobre futuribles y sobre cómo puede afectar (a las negociaciones para la formación de Govern en Cataluña). Entiendo que nada, porque son procesos diferenciados", ha declarado en una rueda de prensa en Ferraz nada más conocerse la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.



Además de mantener la orden de arresto a Puigdemont, la Sala de lo Penal del alto tribunal tampoco aplica la amnistía a los líderes independentistas condenados a penas de inhabilitación por el procés, entre ellos, al exvicepresident Oriol Junqueras, de ERC, ya que consideran que el delito de malversación de caudales públicos no se puede perdonar en este procedimiento.



Fuentes de Ferraz han mostrado su respeto por las decisiones judiciales aunque han señalado que discrepan con los argumentos de la decisión acordada por el Supremo, al que critican además por las "consideraciones políticas" que ha hecho, a su juicio "sorprendentes e innecesarias para la labor jurisdiccional que tienen encomendada".



En este sentido, estas fuentes han señalado que es "en el ámbito político y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas".



Sobre el contenido de las resoluciones, han recordado que el artículo 1.4 de la ley de amnistía es "clarísimo" al señalar que "no se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos" en los casos por ejemplo de la celebración de consultas en Cataluña, cuando "no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial".



Asimismo, estas fuentes de Ferraz han subrayado que en ningún momento del procedimiento intervino la Fiscalía europea "porque nunca se entendió que se pudieran ver afectados los intereses financieros de la Unión Europea".



Y han asegurado que su confianza en el Estado de derecho es "absoluta" porque España "es un sistema garantista, que garantiza la aplicación a sus ciudadanos de las leyes democráticamente aprobadas por las Cortes Generales".



Desde Ferraz han pedido calma y prudencia para ver qué efectos políticos tiene la postura del Supremo sobre la amnistía y, sobre todo, para ver qué decisiones toman ERC y el expresidente catalán Carles Puigdemont, de Junts.



Otras fuentes de la dirección socialista han subrayado que no se ha presentado por el momento ningún recurso de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía pactada con Junts y ERC para la investidura de Pedro Sánchez, y señalan que si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que es inconstitucional, "está tardando".



Por otro lado, sobre la situación en Cataluña, donde se ha activado ya el plazo de dos meses para intentar una investidura o repetir los comicios, la portavoz socialista ha señalado en la rueda de prensa que siguen negociando para lograr que el líder del PSC, Salvador Illa, sea el próximo presidente de la Generalitat.



"El PSOE lo ha dejado claro: el ciclo electoral ordinario y natural ha concluido. Parece difícil explicar a la ciudadanía catalana que tras unos reiterados apoyos a pasar página con el PSOE de Cataluña y que una persona plural como Illa gobierne la Generalitat eso no se haga realidad", ha declarado.

