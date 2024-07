La ministra Sira Rego tendrá un puesto en la nueva dirección de IU

La coportavoz delegada de IU, Amanda Meyer, ha confirmado este lunes que la nueva dirección incluirá "a todos los referentes de primer nivel" de esta formación, que lidera Antonio Maíllo, entre ellos a la actual ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.



Así lo ha asegurado en una rueda de prensa telemática, al ser preguntada sobre este asunto, dado que el próximo 6 de julio termina el proceso asambleario de IU con la elección de la nueva dirección ejecutiva de la formación.



Meyer ha incidido en que el objetivo es que IU tenga una dirección representativa de lo que es esta formación y que sea "plural, de carácter federal y con capacidad para intervenir políticamente" en los futuros retos.



Ha avanzado que Antonio Maíllo presentará el próximo 6 de julio un informe de coyuntura actual y que se empezarán a esbozar los planes de trabajo para el próximo curso político.



Sobre la futura mesa de partidos de Sumar, ha dicho que hay un diálogo continuo entre las distintas organizaciones para concretar los "elementos prioritarios" a abordar en dicha reunión, aún sin fecha, pero ha subrayado que es el momento de trabajar y no en pensar en fotos o en escenificar nada.



A la pregunta de si cree que quedaría descafeinada la mesa de partidos de Sumar si finalmente no acuden a la reunión los líderes de formaciones como Compromís, la Chunta o los Comunes, ha subrayado que a ellos les interesa "lo sustancial".



En concreto, que se acuerden los elementos sobre los que se tienen que trabajar entre las organizaciones, cómo garantizar que existe una coordinación o qué todas las organizaciones se sientan partícipes, ha explicado.



Tras incidir en que tienen que pensar en cómo podrían ser capaces de atraer a los votantes de izquierdas que están alarmados por el avance de la extrema derecha, ha recalcado que "hay mucha materia en la que trabajar". "No va a ser fruto de una reunión solamente", ha apuntado.



Y ha añadido: "lo importante es que las organizaciones que están coaligadas en Sumar nos sentemos, trabajemos, diseñemos un plan de trabajo y nos emplacemos a garantizar que las decisiones ahora sí" se tomarán de una manera "democrática y compartida".



Sobre el anuncio de Pedro Sánchez de limitar la publicidad institucional para medios, ha opinado que las medidas de regeneración democrática pasan por derogar la ley mordaza y por acabar con la ley de secretos oficiales.



Dicho esto, ha comentado que todas las medidas que vayan a garantizar el respeto a la verdad están bien, si bien ha aconsejado al PSOE que se tome en serio este asunto, llevando al Parlamento medidas concretas, y que deje ya "la epístola y los titulares para centrarse en su labor en el Ejecutivo".



Por otra parte, ha expresado su preocupación por los resultados obtenidos por la extrema derecha en Francia, que ha considerado alarmantes, porque "significa el avance del machismo, el racismo, de una agenda de privatización y de la exclusión de las capas populares".



Meyer ha incidido en que estos resultados son consecuencia de que durante años fuerzas de derechas han planteado e incluso han adoptado parte de la agenda política de la extrema derecha.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es