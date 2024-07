Espadas se abre al regreso al PSOE de los condenados por los ERE tras la revisión del TC

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha anunciado este lunes que su partido estará "dispuesto y encantado" de la reincorporación a las filas socialistas de los dirigentes condenados por el caso de los ERE falsos si el Tribunal Constitucional (TC) revisa sus casos como ha ocurrido con la exministra Magdalena Álvarez.



En rueda de prensa, Espadas ha asegurado que el pronunciamiento del TC sobre la exministra Magdalena Álvarez y las próximas decisiones que se puedan producir sobre el resto de condenados por la pieza política de los ERE ha puesto de manifiesto que se vulneraron los principios fundamentales.



"Todos ellos se apartaron del partido, lo hicieron por su decisión, pidieron su baja, y evidentemente, en la medida que quieran solicitar su reingreso, obviamente, estaremos (no solo) dispuestos sino encantados de volver a recibirles", ha señalado el líder de los socialistas andaluces.



Cuando se inició el procedimiento contra los principales cargos del Gobierno socialista, éstos se dieron de baja del PSOE, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves, y José Antonio Griñán, ambos condenados en última instancia por el Tribunal Supremo (TS).



Espadas ha arremetido contra el PP, al que ha acusado de poner en marcha un proceso "vergonzoso" de deslegitimación del TC, del que ha recordado que es el órgano de control y garantías de los derechos fundamentales, y que, en su opinión, en el caso de Álvarez ha apreciado que se han vulnerado sus derechos en las sentencias contra ella.



Ha criticado que en vez de respetar las sentencias y acatar las resoluciones, el PP ha apostado por "deslegitimar" al TC, un órgano que, según ha explicado, ha declarado "nulas" las sentencias de la Audiencia Provincial y la del Supremo, algo que podría ocurrir igualmente con el resto de condenados.



"El PP tiene que decidir si quiere ser un partido de gobierno que refuerce el Estado de derecho o directamente ser un partido antisistema que solo está con los que le den la razón, y se sitúa al margen de la legalidad", ha indicado Espadas, quien ha criticado al "moderado" presidente de la Junta, Juanma Moreno, por sus manifestaciones.



Tras recordar que el PSOE no actuó igual, Espadas ha calificado de "vergonzoso" que el PP siga insistiendo en que "hubo un robo genérico" de 680 millones de euros, algo que, según ha señalado, no lo dice el tribunal.



En este sentido, ha advertido al PP de que "no va a permitir" que ningún responsable político del PP o de Vox hable de "robo" por parte de los socialistas, y que cuando lo hagan "digan quiénes son" los que robaron "para poder querellarnos".

