Rollán espera que la Comisión Europea sea garante del pacto del CGPJ y Bolaños lo respete

El presidente del Senado, Pedro Rollán, confía en que la Comisión Europea sea garante del acuerdo entre el PP y el PSOE sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como tercera parte firmante, y espera también que el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, respete lo que ha suscrito.



Rollán lo ha indicado así este lunes en una entrevista en Antena 3 en la que ha señalado que el acuerdo alcanzado la semana pasada es "en pro de garantizar una justicia que sea independiente en su propio funcionamiento y en su capacidad de nombramientos".



Ha añadido que ve "un tanto incompresible" que Bolaños "tenga una posición discordante con lo que se desprende de documento que se ha suscrito", en referencia a que haya apuntado que no será vinculante la propuesta a la que lleguen los nuevos vocales del CGPJ en un plazo de seis meses para la reforma del método de elección.



"Espero, deseo y confío en que haya una propuesta que sea no sé si unánime pero al menos sí mayoritaria y que lógicamente el señor Bolaños, como partícipe en la firma, pues haga valer su palabra y dé sentido a lo que ha suscrito", ha dicho el presidente del Senado.



Además, Rollán ha recordado que fueron tres las partes firmantes y que, por tanto, está "absolutamente convencido de que la Comisión Europea va a ser garante del cumplimiento del acuerdo suscrito", ya que "ha participado y ha sido, por decirlo de alguna manera, el árbitro o fedatario público que ha permitido dar trasparencia y luz".



Sobre la enmienda a la ley de paridad que privará al Senado de la capacidad de veto a la senda de déficit mediante una modificación de la ley de estabilidad presupuestaria, ha recordado que envió una carta a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para advertirle de que no era correcta la forma.



Cree que se podría hacer, pero por otra vía, y no en una enmienda a otra ley, lo que a su juicio es "un ejercicio de trilerismo parlamentario" y "un atropello a las reglas del juego".



Rollán también ha opinado que no cree que "a corto plazo" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya a convocar elecciones generales y, sobre las legislativas francesas, ha apuntado: "Cuando se abandona el centro y cuando se combaten determinados posicionamientos ideológicos en ocasiones lo que se consigue es un movimiento pendulante; es decir, consigues movilizar justo aquello que pretendías combatir".



Así, se ha referido a la victoria en primera vuelta de Reagrupación Nacional, "una noticia que no es positiva".

