Otegi dice que "nadie plantea la vía unilateral hacia la independencia"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha aclarado que su formación promueve "un amplio acuerdo" sobre el derecho a decidir de los vascos que podría incluir al PSOE y que "nadie plantea la unilateralidad hacia la independencia".



En Radio Popular de Bilbao, Otegi ha defendido abordar "un debate sereno y tranquilo" en el que no haya "líneas rojas" sobre "lo que necesita el país para seguir avanzando" y ha opinado que además de EH Bildu y PNV, "también el PSE-EE" podría firmar que "Euskal Herria es una nación".



Tras ello, ha planteado, el debate sería "la relación que esa nación tendrá con el Estado" y ha abogado por explorar "fórmulas imaginativas" que permitan el acuerdo respecto al derecho a decidir ya que, por ejemplo, ha dicho, "nosotros hoy no jugamos la Eurocopa" y se ha preguntado si "va a haber Seguridad Social o capacidad para hacer política industrial" vasca.



Otegi se ha mostrado "convencido de que también puede haber un gran acuerdo ahí". "Yo creo que no estamos en el debate de la unilateralidad", ha dicho.



"Nadie en este país está defendiendo la vía de la unilateralidad hacia la independencia; lo que estamos defendiendo es un proceso en el que gradualmente el país va recuperando soberanía", ha sentenciado.



EH Bildu considera, ha resumido, que "es el momento" de abordar "el derecho a decidir de manera pactada".

