El Ejecutivo plantea un registro estatal de pisos turísticos para controlar su incremento

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que su Ejecutivo va a plantear este miércoles una serie de medidas para tratar de controlar el incremento de pisos turísticos, como por ejemplo un registro estatal de este tipo de viviendas y una modificación de la ley de propiedad horizontal.



En una entrevista este lunes en la cadena Ser, Sánchez ha dicho que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, dio un paso adelante y abrió "un debate muy importante" cuando anunció que el Ayuntamiento no concederá más licencias para uso turístico a viviendas residenciales.



Y ha añadido que, aunque su Gobierno no tiene competencias en este ámbito, tiene previsto crear un grupo de trabajo amparado por la ley de vivienda para plantear este miércoles medidas con las que "atajar" el incremento del precio de la vivienda que, en su opinión, es "uno de los principales problemas de la sociedad".



En este sentido, ha avanzado que van a plantear por ejemplo modificar la ley de propiedad horizontal para tratar de poner "coto" a los pisos turísticos, así como la creación de un registro estatal de este tipo de viviendas para que "no haya un uso fraudulento" de las mismas y "controlar" su incremento.



"Son medidas que queremos plantear al resto de administraciones, al conjunto de la sociedad", ha señalado.



En su opinión, las medidas propuestas hasta ahora por el Gobierno para topar el precio de los alquileres no han fracasado, pero considera que hay que "dar tiempo al desarrollo y aplicación de la ley de vivienda".

