PSOE y PP se culpan mutuamente de que la reforma de la financiación autonómica siga parada

La vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el diputado y vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, se han culpado mutuamente este miércoles de que la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente hace diez años, siga estancada.



Montero y Bravo, ambos exconsejeros de Hacienda de la Junta de Andalucía y potencialmente interlocutores en una eventual negociación en esta materia, han mantenido un nuevo debate en el Congreso de los Diputados durante una interpelación del PP para que la ministra informara de las "previsiones y compromisos adquiridos en torno a la financiación autonómica y la defensa de la igualdad entre todos los españoles".



La ministra de Hacienda ha dicho al responsable de Economía en la dirección del PP que es él el que "tiene la responsabilidad de conducir a su partido hacia la reforma del sistema de financiación autonómica".



"Debería dejar de esconderse detrás de la confrontación y en sus propias obsesiones y ser capaz de conducir al Partido Popular para que se siente con el partido Socialista, con discreción, y nos pongamos de acuerdo en un modelo que sea equilibrado, equitativo y que aporte recursos al conjunto de las comunidades autónomas", ha declarado.



A continuación, Montero ha elevado hasta el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la responsabilidad de intentar arbitrar un sistema de financiación que permita que todas las comunidades del régimen común -todas excepto Navarra y País Vasco- reciban más recursos, probablemente sin atender las posiciones de máximos de cada una vista particularmente".



María Jesús Montero ha pedido al PP que deje de "confrontar" unas comunidades con otras, especialmente con Cataluña, y ha opinado: "el problema es que cuando hablamos de otros territorios aquí no pasa nada, pero cuando hablamos de Cataluña el PP juega a la confrontación permanente porque entiende que eso le aporta votos".



Por su parte, Bravo ha argumentado que es la ministra quien tiene que hacer la propuesta que dé pie a la hipotética negociación y ha preguntado directamente a Montero: ¿Usted ha llamado alguna vez para hablar de la propuesta del sistema de financiación? Que yo sepa no. A otros ministros que han llamado se les ha contestado ¿Quién es la que no quiere gestionar esto? Yo creo que la que no quiere es usted".



El diputado del principal partido de la oposición ha sostenido que la reforma de la financiación autonómica "no es de derechas ni de izquierdas, no es del PP ni del PSOE, es un tema de justicia que afecta a las comunidades", por lo que antes de su debate entre partidos en el parlamento se tiene que hablar con las autonomías.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es