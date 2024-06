Rull: "Si hay un debate de investidura, Puigdemont vendrá sea cual sea su situación"

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha afirmado este miércoles que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont regresará a Cataluña si hay un debate de investidura "sea cual sea la situación en el ámbito de la amnistía", es decir, con orden de detención o no.



"Puigdemont me ha trasladado personalmente, que si hubiese habido un debate de investidura, sea cual sea su situación concreta con la amnistía, él habría venido. Y si hay un debate de investidura, él vendrá sea cual sea la situación de la amnistía", ha asegurado en declaraciones a TV3.



Rull pondrá en marcha este miércoles la cuenta atrás de dos meses para investir a un nuevo presidente de la Generalitat antes de repetir la elecciones, después de que Salvador Illa y Carles Puigdemont hayan pedido más tiempo para buscar los apoyos necesarios.



En cualquier caso, Rull se ha mostrado confiado en que habrá un pacto para la investidura de un presidente de la Generalitat y ha señalado que "no sería pertinente" apuntar a una repetición electoral.



El presidente del Parlament ha asegurado que los dos candidatos "han apuntado la vía del pacto con un nivel de optimismo significativo", y ha dicho que su rol como presidente del Parlament es el de ser "un notario que toma nota" y "acompaña" en la "configuración de acuerdos importantes".



Ha recordado que en los meses de julio y agosto "no habrá vacaciones" y el Parlament estará "siempre alerta" para celebrar un debate de investidura en cuanto un candidato tenga la mayoría.

