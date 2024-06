Escrivá: la subida salarial de empleados públicos se cobrará en la próxima nómina

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará mañana martes la subida salarial de los empleados públicos del 2 % para este año y que se cobrará de manera "inmediata" en la próxima nómina.



Los sindicatos UGT y CCOO adelantaron el pasado viernes que la subida salarial de los empleados públicos la aprobará mañana el Consejo de Ministros y que se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero.



El ministro, que ha inaugurado un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander sobre inteligencia artificial, ha dicho, en declaraciones a los periodistas, que la subida salarial de los empleados públicos se cobrará de forma inmediata y que, aunque los presupuestos del Estado estén prorrogados, "hay margen de flexibilidad" para llevar a cabo esta medida.



"Nunca ha habido problemas con esto. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que hay una subida salarial con prórrogas de los presupuestos. No creo que sea un elemento de preocupación porque existe margen de flexibilidad presupuestaria para abordar este tipo de situaciones", ha aseverado el ministro.



Con respecto al compromiso de digitalización de pymes que el Ejecutivo comunitario consideró incompleto, y por el que congeló el pago de 158 millones en el marco del cuarto desembolso, Escrivá ha señalado que se trabaja en un nuevo modelo, llamado 'Kit Consulting'.



Escrivá ha asegurado que el incumplimiento del hito ha sido "transitorio" y que se podrá "compensar claramente en el futuro". "Vamos a cumplir ampliamente este hito", ha indicado, antes de añadir que "hay que tener flexibilidad" y cuando una política "no funciona bien, cambiarla". "Y es lo que hemos hecho", ha abundado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es