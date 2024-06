Artur Mas propone una lista independentista conjunta si repiten las elecciones catalanas

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha propuesto este sábado que se promueva una lista independentista conjunta en caso de una repetición electoral en Cataluña, si en los próximos dos meses ningún candidato logra ser investido como nuevo presidente catalán.

"Si el mundo soberanista quiere quedar primero, me da la sensación que la única vía que hay es una lista conjunta. Eso ya se hizo en el pasado, se quedó claramente primero en aquella ocasión, hablo de ocho o nueve años atrás", ha asegurado Mas en una entrevista a 'Rac1', recogida por Europa Press.

Mas ha remarcado que, en caso de que se reeditase una lista independentista conjunta como pasó en 2015 con la candidatura de Junts pel Sí, esa lista podría ganar las elecciones catalanas, por lo que "podría reclamar con todas las consecuencias la presidencia de la Generalitat".

Ha valorado que el candidato de Junts a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, estaría más disponible a impulsar una candidatura independentista conjunta, aunque ha añadido que, en el caso de ERC, los republicanos tienen "muchas más reticencias".

También ha matizado que una repetición electoral no es "un gran escenario ni el escenario deseado ni deseable" a no ser que sirva para hacer algún cambio, y ha advertido que, si no hay ningún movimiento político como el de la lista independentista conjunta, existe el riesgo de repetir los mismos resultados que ahora.

