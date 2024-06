La visita de Milei abre un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y Ayuso

La visita a Madrid del presidente de Argentina, Javier Milei, ha abierto un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y el Ejecutivo madrileño, después de que Isabel Díaz Ayuso haya decidido condecorarle en medio del conflicto diplomático entre España y Argentina.

El presidente argentino estará por segunda vez España tras las tensiones de su última visita, que acabaron con la retirada por parte de las autoridades españolas de su embajadora en Argentina después de que Milei llamara "corrupta" a la mujer de Pedro Sánchez en un acto de Vox.

Tal y como ocurrió en esa primera visita, el mandatario argentino no mantendrá ningún encuentro oficial con el Gobierno, como suele ser habitual en las visitas de dirigentes extranjeros, lo que el Ejecutivo ha tildado de "soprendente y anómalo".

Sin embargo, Milei, que en un prinicpio venía a recibir el premio del Instituto Juan de Mariana por la defensa de las ideas de la libertad, sí se reunirá con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que le entregará la medalla internacional de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno madrileño ha justificado el premio por "los vínculos históricos, culturales, lingüísticos y económicos" de Argentina con la región.

Además, Ayuso ha reivindicado que su Ejecutivo no tiene "la culpa" de que el presidente argentino haga un viaje institucional a España y no se reúna con el Gobierno que ha provocado "una crisis democrática y que insulta constantemente".

El Gobierno ve "deslealtad institucional"

Al no comunicar este encuentro, Ayuso "hace gala de una profunda deslealtad", según el Gobierno, que ha afeado que Milei "ha mostrado una actitud reiterada de búsqueda de la confrontación y la ofensa a nuestras instituciones y a nuestra democracia".

De hecho, esta misma semana Milei ha llamado "cobarde" a Pedro Sánchez y le ha acusado de aplicar el modelo "de (Nicolás) Maduro" en España.

Así, varios miembros del Ejecutivo de Sánchez han cargado contra la decisión de Ayuso este jueves.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha confiado en que Milei "se sepa comportar"; mientras que la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha criticado que se entregue una medalla a "quien está empobreciendo un país, recortando y dilapidando todos los derechos sociales".

Para el titular de Cultura, Ernest Urtasun, es "del todo deleznable que se premie a personajes así"; y según la ministra de Sanidad, Mónica García, el encuentro constituye "una deslealtad institucional bastante interesante".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha querido opinar sobre esta visita, pero con una medio risa que ha tratado de contener ha dicho: "no, no voy a opinar".

El PP defiende la normalidad del encuentro

En Génova han enmarcado en la normalidad y en las competencias autonómicas que tiene Isabel Díaz Ayuso la reunión con Milei.

"No entiendo cuál es la noticia y por qué el Gobierno quiere abrir y ampliar esa brecha con un país hermano como es Argentina", ha señalado al respecto la vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP, Ester Muñoz.

Fuentes de la dirección nacional del PP apuntalan el mensaje lanzado por Muñoz y apuntan que el partido de Alberto Núñez Feijóo sí respeta las visitas de mandatarios extranjeros y ve normal condecorarles, no así "insultarles".

También lo ha defendido Vox, cuya portavoz, Pepa Millán, ha celebrado que el presidente argentino sea reconocido tras los "ataques injustificados" que ha recibido del Gobierno de Pedro Sánchez por denunciar la corrupción que "está cercando al PSOE y al círculo más íntimo del presidente".

Por el contrario, los grupos políticos que sustentan al Gobierno han criticado la condecoración del Gobierno madrileño.

Para la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, el PP "se van a pelear con Vox para ver quién rinde más pleitesía a Milei", y para Patxi López, Ayuso "lo hace por jorobar".

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, esta relación entre Ayuso y Milei es un paso más "hacia la internacional macarra que está conformando en el mundo entero la ultraderecha y el fascismo".

Otros como la líder de Podemos, Ione Belarra, han apuntado a que la condecoración "incumple la legislación de a Comunidad de Madrid", por lo que ha anunciado que su partido la recurrirá.

En este mismo sentido se ha pronunciado Más Madrid, que ha enviado un burofax al Gobierno para evitar que se entregue la medalla, al considerar que no cumple la ley de conmemoraciones de la comunidad.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es