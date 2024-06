Defensa: "El Estado no puede darle la llave de la caja a Cataluña"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado rotunda este jueves que "el Estado no puede darle la llave de la caja a Cataluña" como pretende ERC y ha señalado que esta comunidad necesita un gobierno "ya", por lo que ha apelado al sentido común de los independentistas.



Robles ha hecho estas consideraciones en una entrevista en Telecinco al ser preguntada sobre la "financiación singular" que ERC ha puesto como principal condición para que sus veinte diputados puedan votar a favor del candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa.



"El Estado no puede darle la llave de la caja Cataluña. El Gobierno de España lo que está haciendo es una política de convivencia en Cataluña, que está permitiendo que la crispación haya bajado", ha subrayado.



Robles ha puesto el acento en las divisiones internas en ERC a raíz del manifiesto suscrito ya por más de 820 militantes de esta formación que aboga por abrir un proceso de "renovación general de la cúpula dirigente" que culmine en el congreso nacional del 30 de noviembre. "Esa es la política que los ciudadanos no quieren", ha advertido.



Respecto a las informaciones que apuntan que el expresidente catalán Carles Puigdemont está negociando con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, repetir elecciones, hacer una lista conjunta y repartir al 50 % el gobierno de la Generalitat, Robles ha opinado que "no va a sentar bien" en Cataluña "porque al final son intereses" partidistas.



"Cataluña necesita ya un Gobierno que gobierne, un buen gestor como Salvador Illa, que pone a Cataluña por delante de todo", ha dicho Robles, quien se ha mostrado confiada en que al final se impondrá el sentido común.

