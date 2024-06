Díaz defiende una reforma del subsidio que amplía los derechos "de la gente trabajadora"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido la reforma del subsidio por desempleo porque amplía los derechos "de la gente trabajadora" para que se sientan "verdaderamente protegidas".



Díaz ha hecho esta afirmación durante el debate del decreto ley que reforma el subsidio por desempleo, que previsiblemente se convalidará este jueves en el Congreso de los Diputados, en el segundo intento después de que fuera rechazado el pasado enero.



Esta reforma mejora la cuantía del subsidio, facilita el acceso al mismo, incluye a nuevos colectivos que quedaban desprotegidos hasta ahora y permite compatibilizarlo con un empleo, entre otras cosas.



"Frente a la caridad que defienden algunos, la estigmatización del desempleado o la retórica de los maleantes, nosotros decimos: derechos, derechos y derechos", ha dejado claro la ministra de Trabajo, quien ha rechazado que el sistema de protección social se fundamente en "una paguita".



Durante su intervención, la ministra ha reconocido las aportaciones a la reforma realizadas por la patronal, que no se sumó a un acuerdo que sólo fue firmado por las organizaciones sindicales.



En concreto, ha destacado la propuesta de la patronal incluida en el texto que permite compatibilizar tener un empleo con la percepción del subsidio y de la prestación por desempleo, así como la inclusión de un subsidio específico para víctimas de violencia de género.



Esta reforma forma parte de uno de los hitos comprometidos con Bruselas en el plan de recuperación y resiliencia para el cuarto desembolso de los fondos europeos, ha dicho la ministra, quien ha lamentado el retraso en su aprobación.



"Esta norma no es trámite, no es el mero cumplimiento de los compromisos con la UE", ha dicho Díaz, quien ha considerado que debería haber sido aprobada hace meses porque contiene reformas tan sustanciales para la vida de la gente, que no debería haberse dilatado ni un minuto más".

