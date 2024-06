Rovira, a Illa y Puigdemont: "O espabilan o llevarán al país a una repetición electoral"

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha urgido este miércoles a los dos únicos aspirantes a la investidura del próximo presidente de la Generalitat, Salvador Illa y Carles Puigdemont, a explicar sus propuestas programáticas: "O espabilan o llevarán al país a una nueva repetición electoral".

Si acaba habiendo repetición electoral en Cataluña, ha remarcado Rovira en declaraciones a Catalunya Ràdio, "por responsabilidad de ERC no será", porque "son ellos los que han ganado las elecciones".

"Nosotros no seremos responsables de una repetición electoral si el resto de partidos políticos que han ganado las elecciones no se mueven y no hacen lo que toca, porque no podemos asumir sus programas ni sus agendas", ha advertido Rovira, que ha instado a Junts y PSC a explicar "cómo piensan hacer las cosas".

ERC está dispuesta a "salir a negociar, a jugar políticamente" para que haya investidura, pero para que eso sea posible, ha dicho, "Puigdemont debe explicar qué hará si vuelve" e "Illa debe presentar un programa" a los negociadores republicanos.

"Los que tienen que moverse son los otros", ha recalcado Rovira, que ha recordado las "cuatro carpetas" en las que, si hay avances, ERC puede prestar sus votos para una investidura: "resolución del conflicto político" a través de un referéndum, "concierto económico" que implique que Cataluña "salga del régimen común", defensa del catalán y apuesta por las políticas sociales.

Rovira ha reconocido que esta semana ha habido reuniones, pero aún no ve "mucha concreción" en las propuestas que le plantean, y, sobre las reticencias en España a una financiación singular para Cataluña, ha advertido: "Lo que no podemos aceptar es que los barones del PSOE y del PP sean los que decidan las necesidades de Cataluña".

Sobre la pretensión de Junts de investir a Puigdemont, lo que requeriría no solo el apoyo de ERC sino también la abstención del PSC, les ha emplazado a "explicar cómo piensan hacerlo", porque la sensación es que sus planes son "más tácticos que estratégicos".

Si hay elecciones, "tengo el candidato en la cabeza"

En la hipótesis de que fracasen las negociaciones para la investidura y haya nuevas elecciones, Rovira tiene clara la solución electoral para ERC: "Yo, el candidato lo tengo en la cabeza, y ahora no lo diré".

No obstante, ha subrayado que ahora hay que negociar e intentar "evitar unas elecciones que el país no se merece".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es