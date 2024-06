Feijóo destaca que el rey mantiene la "cordura" y "estabilidad" que la política no da

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado este miércoles la "cordura" mantenida por Felipe VI en sus primeros diez años de reinado, en los que ha dado a España una estabilidad que "lamentablemente" no ha dado la política en esta década.



"No podemos estar más orgullosos", ha resaltado Feijóo a preguntas de los periodistas en los pasillos del Congreso con motivo del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como rey de España.



Según el líder del PP, Felipe VI es "el rey democrático que ha mantenido con la máxima cordura y un ejemplo para todas las instituciones, la Constitución, el respeto por los poderes del Estado y nos ha dado una estabilidad que lamentablemente en esta última década no ha dado la política".



En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de su partido, Borja Sémper, al afirmar que ha sido "diez años fructíferos para la monarquía constitucional y la estabilidad del país" y subrayar que el rey "ha estado a la altura de los españoles".



"Muy bueno" y "correcto", han respondido, respectivamente, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, al pedirles un balance sobre el reinado de Felipe VI, mientras que Mertxe Aizpurua, ha contestado: "Bueno, ya veremos".



El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha considerado un acierto del rey que haya hecho ver que "es diferente a su padre", Juan Carlos, y un error que siga "perpetuando una institución que forma parte de corruptelas muy importantes en este país".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es