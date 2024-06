España es el país de la OTAN que menos porcentaje del PIB invierte en defensa

España destinará a la inversión militar el 1,28 % de su producto interior bruto en 2024, lo que lo situará como el país de la OTAN que menos proporción de su PIB gastará en defensa este año, según los datos provisionales publicados este lunes por la Alianza.



Cerca de las cifras españolas se sitúan Eslovenia y Luxemburgo (1,29 % del PIB en ambos casos) y Bélgica (1,30 %).



El dato de España, no obstante, supone un incremento frente al 1,19 % que destinó a la defensa el año pasado, según la estimación de la organización transatlántica.



La Alianza pronostica que los aliados europeos y Canadá destinarán a la defensa este año el 2,02 % de su PIB, por encima del 1,78 % de 2023 y del 2 % que los aliados se habían comprometido a alcanzar este 2024 en la cumbre de mandatarios de la OTAN celebrada en Gales en 2014.



En la reunión celebrada en Vilna el año pasado, los mandatarios de los países aliados actualizaron ese objetivo y se comprometieron a destinar al menos el 2 % del producto interior bruto a las fuerzas armadas. De ese modo, el 2 % se convertía en un mínimo.



El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ya adelantó este lunes desde Estados Unidos que más de 20 de los 31 miembros de la Alianza Atlántica con fuerzas armadas (Islandia no tiene un ejército permanente) gastarán este año al menos el 2 % de su producto interior bruto en defensa.



Según las estimaciones difundidas hoy, son en total 23 países los que superarán o alcanzarán la meta del 2 %.



Los países más avanzados serán Polonia (4,12 % del PIB), Estonia (3,43 %), Estados Unidos (3,38 %), Letonia (3,15 %) y Grecia (3,08 %).



También rebasarán el objetivo del 2 % Lituania, Finlandia, Dinamarca, Reino Unido, Rumanía, Macedonia del Norte, Noruega, Bulgaria, Suecia, Alemania, Hungría, Chequia, Turquía, Francia, Países Bajos, Albania y Montenegro.



Eslovaquia se situará justo en el 2 %, según los datos provisionales de la organización transatlántica.



En 2014, eran solo tres los Estados miembros que cumplían con el objetivo del 2 %.



España, por su parte, no espera destinar el 2 % de su producto interior bruto a la defensa hasta 2029.



En términos absolutos, la OTAN espera que España destine al gasto militar en 2024 un total de 15.958 millones de euros, por encima de los 14.597 millones del año pasado.



Por lo que respecta a la proporción del gasto de defensa invertida en equipos militares, España cumple el objetivo marcado de llegar al menos al 20 %, ya que según la organización transatlántica alcanzará el 30,3 % en 2024, por encima del 27,4 % de 2023.



Veintinueve Estados miembros de la OTAN cumplirán con el objetivo del 20 % este año.



Estados Unidos, el aliado que más dinero gasta en defensa en términos absolutos, invertirá en las fuerzas armadas 754.684 millones de dólares este año.



En total, la Alianza calcula que la inversión militar en 2024 será de 1,184 billones de dólares en toda la OTAN, de los que los aliados europeos y Canadá aportarán 430.112 millones.



Desde Estados Unidos, Stoltenberg recordó este lunes que hace solo cinco años menos de diez integrantes de la Alianza gastaban el 2 % de su PIB en defensa: "Los europeos están haciendo más por su seguridad colectiva que hace solo unos años", se congratuló.

