El PNV advierte a Sánchez del "peligro" de "querer que haya más ultraderecha"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha advertido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del "peligro" a nivel social de que pueda querer pretender que "haya más ultraderecha" en el espectro político estatal para así poder "asegurar el Gobierno para siempre", y ha destacado que en política "no se puede jugar a corto plazo" sino "tener una mirada a largo plazo".

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Esteban ha recordado que el PNV ha dicho claramente que no va a hacer "nada con Vox y la ultraderecha", por lo que, mientras el PP siga necesitando sus votos, con los populares "no hay nada que hacer". En todo caso, ha asegurado que no ha visto "ningún movimiento" por parte del PP para acercar al PNV a su posición, "sí muchas palabras, pero ningún movimiento".

El portavoz jeltzale ha destacado que el PNV firmó el acuerdo de investidura con el PSOE y va a continuar manteniéndolo "mientras dure la legislatura o se rompa desde algún sitio, como por ejemplo desde Cataluña". Además, ha recordado que su formación gobierna junto al PSE en las instituciones vascas y que, por lo tanto, "tener una coherencia es necesaria en Europa".

En este sentido, ha considerado que todos los agentes políticos deberían actuar "con prudencia y sensatez", por lo que ha lamentado haber visto a Sánchez "en un juego para buscar dividir a la ultraderecha, como la pasada semana, en la que mencionó no sé cuantas veces el nombre de Alvise (Perez), sin ninguna necesidad".

"A veces eso me hace pensar si no quiere (Sánchez) que haya más ultraderecha y, por lo tanto, asegurar el Gobierno para siempre. Eso es muy peligroso a nivel social y para la sociedad que quieres para tu país, porque nos lleva a un choque político y nada más. Si la ultraderecha está ahí, tiene el voto un poco secuestrado y así se mantiene, pero, ¿a cambio de qué y en perjuicio de qué?", se ha preguntado.

De esta manera, el portavoz jeltzale ha expresado su "preocupación" por la situación y ha asegurado que en política "no se puede jugar a corto plazo", sino que "las personas con grandes responsabilidades deben tener una mirada a largo plazo".

ESTATUTO

Por otro lado, Aitor Esteban ha afirmado que hay que "hablar poco" sobre la transferencia de la competencia de la gestión económica de la Seguridad Social y "dar pasos a través de reuniones", y ha destacado que "vamos avanzando".

El dirigente del PNV ha señalado que, de todos modos, "no son tiempos fáciles" en el Estado para tratar esta cuestión, porque "no hay estabilidad política y durante el último año hemos ido de elecciones a elecciones, algo que influye en el trabajo cotidiano".

"Hay que hablar poco sobre eso y dar pasos a través de reuniones. Cada administración tiene su postura, y creo que hay opción de acercar esas posturas, pero requerirá tiempo, porque tampoco es sencillo para el Estado dar un paso así", ha explicado.

Esteban ha considerado que, "si hablamos una y otra vez sobre esto, a la gente le va a parecer que no se avanza y que estamos con lo de siempre, pero no es así". "Vamos avanzando y hemos dado pasos durante los últimos años a través de los acuerdos logrados por el PNV. Las posiciones están ahí, hay un objetivo, y ya veremos cómo evolucionan las cosas, tanto aquí como en el Estado", ha señalado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es