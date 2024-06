Puigdemont denuncia el "chantaje" de Sánchez a ERC al vincular investidura y financiación

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha denunciado este lunes el "chantaje" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a ERC, al ligar una financiación singular para Cataluña a la investidura de Salvador Illa como president, y ha puesto condiciones a un apoyo de Junts a los próximos presupuestos.



En un mensaje en la red social X, Puigdemont se ha hecho eco de la entrevista de Sánchez con La Vanguardia, en la que afirmó que "es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como Cataluña".



Este guiño de Sánchez a ERC, que plantea precisamente una financiación singular para Cataluña como condición para investir al socialista Salvador Illa como próximo presidente catalán, representa, según Puigdemont, "un escándalo en todos los sentidos".



Sánchez tendría que "responder a diversas preguntas si pretende contar con los apoyos que le han permitido dirigir el Gobierno español pese a su derrota en las urnas", ha advertido.



"¿Cree que la financiación que los catalanes merecemos depende de si el candidato de su partido es investido presidente? ¿Toda la injusticia que sufrimos, todo el dinero que se va, toda la falta de ejecución presupuestaria que tenemos hasta ahora se debe al hecho de que su partido no preside la Generalitat? ¿Cómo explica, si no, el bajísimo nivel de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado en Cataluña?", le pregunta al presidente del Gobierno.



Y añade: "¿No cree que con su chantaje está dando argumentos a los españoles que piensan que los catalanes reclamamos un trato que no nos merecemos? Es decir, que solo se nos concederá aquello que reclamamos no porque sea justo -de otra forma, se nos habría atendido mucho antes- sino porque el partido que ahora mismo gobierna España necesita hacerse con el gobierno en Cataluña al precio que sea".



Según Puigdemont, Cataluña necesita "un concierto económico propio no como concesión para que gobiernen unos u otros, sino porque lo ha reclamado el pueblo de Cataluña a través de su Parlamento y lo ha ratificado en diferentes elecciones".



Por ello, ha tachado de "inmoral" jugar "con el bienestar y el futuro de los catalanes como moneda de cambio de beneficios para un partido y ha acusado a los socialistas de pactar con el PP para tener la alcaldía de Barcelona y, al mismo tiempo, "ofrecer acabar con una injusticia solo si se hace president" a Illa.



Puigdemont termina su mensaje con una advertencia a Sánchez: "Los próximos Presupuestos Generales del Estado han de hablar muy claro si quieren contar con nuestro apoyo. Sobre todo hay que mirar con lupa el grado de ejecución presupuestaria. Porque normalmente lo que te dan por un lado -nuevo modelo de financiación- te lo quitan por otro -no ejecución de las inversiones presupuestadas-. Y ha avisamos de cuáles eran las condiciones".

