Mónica García: "No está en juego la legitimidad ni el avance del Gobierno de coalición"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado este lunes que "no está en juego la legitimidad ni el avance del Gobierno de coalición" y ha apostado por "cuidar" la alianza entre PSOE y Sumar para que "el país avance".



"El movimiento Sumar tiene que hacer sus propias reflexiones y su propia reestructuración, en la que yo no me meto", ha dicho la ministra y líder de Más Madrid en una entrevista en TVE una semana después de la dimisión de Yolanda Díaz como coordinadora general de Sumar.



A la pregunta de si ve posible que este mes haya un acuerdo que permita desbloquear el Poder Judicial, García ha reconocido que tiene "poca confianza en el Partido Popular" después de cinco años pendientes de su renovación, "saltándose la Constitución y las leyes más básicas".



"Si el PP ha reflexionado y ahora se aviene a cumplir la Constitución, bienvenido sea", ha dicho la ministra, que ha precisado, no obstante, que estos "no son los pasos que los populares han estado dando últimamente".



Respecto a las medidas anunciadas por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de regeneración democrática para combatir los pseudomedios que expanden bulos, la titular de Sanidad ha dicho compartir la preocupación por la desinformación ya que se trata de "un ataque soterrado a la democracia".



Por ello ha pedido que se pongan las cartas sobre la mesa "y que las cartas sean limpias" a fin de poner freno a los bulos, y que los ciudadanos tengan derecho a una información veraz.

