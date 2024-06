El PP pide el cese de Óscar Puente por llamar "saco de mierda" a Vito Quiles

El PP ha exigido este lunes el cese urgente del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por llamar "saco de mierda" a Vito Quiles, colaborador de prensa de Se Acabó La Fiesta (SALF), a quien acusa de mentir por publicar que el ministro había aparcado mal el coche oficial para irse de concierto.

Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche. Ni oficial ni particular. Y te añado más. Estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro. https://t.co/XxIPANt78W — Oscar Puente (@oscar_puente_) June 16, 2024



Tras negar el ministro que fuera su coche y acusar a Quiles de mentir con esa información, Quiles mostró este domingo, en la red social X, dos fotos en las que se ve a Puente delante del que dice que es su coche, en una, y el mismo vehículo con la matrícula entera, en otra, con el siguiente mensaje": "¿Quien mentía, ministro? Jaque mate".



Poco después, el ministro le respondió, en la misma red social, con el siguiente mensaje: "Te voy a volver a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche. Ni oficial ni particular. Y te añado más. Estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro".



Un mensaje que ha llevado al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, a responder así a Puente: "Conmigo no se atreve a tanto como con un joven periodista. Meterse con alguien más débil es de cobardes. Si encima eres ministro, al abuso se une una profunda desvergüenza. Mañana, este señor debería estar recogiendo su despacho. Esto no tiene un pase, ni siquiera para Sánchez".



También Vito Quiles ha respondido a Puente con el siguiente mensaje: "Un ministro del Gobierno de España amenazándome gravemente y llamándome saco de mierda. Se ha abierto la veda".

