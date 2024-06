Varios miles de personas piden abolir la monarquía en una marcha en Madrid

Varios miles de manifestantes han reclamado este domingo en Madrid la abolición de la monarquía, coincidiendo con el décimo aniversario del reinado de Felipe VI, una protesta secundada por varias decenas de organizaciones, entre ellas Podemos, cuya secretaria general, Ione Belarra, ha asegurado que España no tendrá una "democracia plena hasta que no seamos una república".



En declaraciones a los periodistas a la cabecera de esta "marcha republicana", que según la Delegación del Gobierno ha reunido a 4.000 personas (30.000 según sus organizadores), Belarra, a la que acompañaban las dos eurodiputadas de Podemos, Irene Montero e Isa Serra, ha lamentado que la "excepción genética" implique privilegios y sitúe a los miembros de la familia real por encima de la ley.



La república defendida en la manifestación podría también aspirar a presidirla la princesa de Asturias, según ha expuesto Belarra: "teniendo como tenemos una princesa como la Princesa Leonor, que está muy preparada, es muy evidente que si empujamos una República, pues bueno, ella puede presentarse también a las elecciones".



La manifestación, convocada bajo el lema "Diez años bastan", ha partido desde tres puntos diferentes del centro de Madrid (la Plaza de Colón, la Puerta de Alcalá y la glorieta de Neptuno) y ha confluido en la Puerta del Sol.



La marea de banderas republicanas, y también de Podemos y alguna palestina, ha discurrido acompañada de los cánticos de los clásicos lemas republicanos como "España mañana será republicana", "no hay dos sin tres, república otra vez" o "los Borbones son unos ladrones" y algunos más actuales como "hay que cambiar el poder judicial".



Precisamente, sobre el ultimátum del Gobierno al Partido Popular para renovar el Consejo del Poder Judicial(CGPJ) antes de que finalice este mes, Belarra ha expresado cierto recelo y ha señalado que iba a ser "enormemente prudente, porque si el Partido Socialista quisiera de verdad renovar el Poder Judicial ha tenido 5 años para hacerlo".



Antes de iniciar la marcha que ha partido desde la Puerta de Alcalá, la secretaria general de Podemos ha valorado el respaldo a esta convocataria para reclamar "un clamor social", aunque a su juicio ese clamor no se refleja en los medios de comunicación.



Ha defendido que la "república plurinacional" que quiere construir Podemos supone "empujar" lo mejor que tiene España, y ha citado en ese sentido los servicios públicos, el feminismo, el ecologismo y el republicanismo "que ya somos hoy -ha dicho- gracias a los que lucharon mucho antes de nosotras precisamente para construir otras repúblicas".



La dirigente de Podemos ha corroborado su ilusión por que la monarquía actual sea pronto parte del pasado, y ha afirmado que dicha institución "representa la corrupción, representa estar por encima de los demás, únicamente por los privilegios".



Por su parte, el coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso en el Grupo Plurinacional Sumar, Toni Valero, ha defendido desde la cabecera que ha salido de Neptuno que una república tiene que venir de "un proceso de toma de conciencia”, y ha reinvindicado que la gente "tiene que poder decidir”.



Para el diputado, “el poder y las aspiraciones de la gente chocan con los intereses del poder monárquico", ya que, según ha considerado, “es un poder conformado por el rey, pero también por una minoría privilegiada que se parapeta detrás de los aparatos del Estado y de los consejos de administración”.



La llegada a Sol de la marcha ha sido al grito de "república" para poco después ser sustituido por el cántico propalestino "desde el río hasta el mar".



Los encargados de leer el manifiesto han sido la politóloga Irene Zugasti y el cineasta Benito Rabal, hijo del fallecido actor Paco Rabal.



"Queremos gritar bien alto que 10 años bastan. Hasta conseguir que Felipe Sexto sea recordado en los libros de historia como Felipe el último. Os animamos a que sigamos trabajando todos los días por la República y anunciamos desde ya que volveremos todos los años que haga falta reclamar, que sea el último aniversario de la monarquía", han afirmado.

