La regeneración democrática y el ultimátum sobre el CGPJ centrarán las sesiones de control

El plan de regeneración democrática anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su ultimátum al PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) serán dos de las cuestiones clave esta semana en las sesiones de control al Ejecutivo en el Congreso y en el Senado.



Sobre la estabilidad del Gobierno y las posibilidades de que la legislatura tenga continuidad también incidirá la oposición durante las preguntas e interpelaciones del control al Gobierno, el martes por la tarde en el Senado y el miércoles por la mañana en el Congreso.



Sánchez se ausentará una vez más del control en la Cámara Alta, al que ha acudido solo una vez esta legislatura, mientras que sí estará presente en el del Congreso, donde, como es habitual, atenderá tres preguntas.



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le preguntará si está dispuesto a llevar a cabo una verdadera regeneración, mientras que la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, le pedirá un análisis global de la situación política y la de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, le instará a que diga si cree que se abre una nueva fase en la legislatura, tras el maratón electoral del primer semestre.



Las preguntas sobre el CGPJ estarán dirigidas al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya recuperado de su operación de apendicitis, quien tendrá que responder sobre ello tanto a Agustín Conde, del PP, como a Pepa Millán, de Vox.



Bolaños abordará también la situación política en Cataluña, ya que sobre el último "desafío" del Parlament al Tribunal Constitucional le interrogará por el PP Cayetana Álvarez de Toledo, para saber si "expresa convivencia o reincidencia".



A la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le esperan preguntas sobre la ley de amnistía, los fondos europeos y la reducción del IVA,; al ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre Renfe, y a la portavoz del Gobierno y titular de Educación, Pilar Alegría, sobre quién decidirá qué es un "pseudomedio" de comunicación, según el término usado por Sánchez.



Las encuestas del CIS, los "ataques" a la lengua catalana, la gestión en materia de vivienda y la criminalidad serán otros asuntos del control en el Congreso, en una semana en la que el pleno -que se celebrará martes, miércoles y jueves- debatirá conjuntamente las tres proposiciones de ley registradas sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).



En el Senado, la sesión plenaria de esta semana será, en principio, la última del período de sesiones, y salvo que se convoque alguna extraordinaria, no habrá más hasta septiembre.



El tercer pleno de este mes en la Cámara Alta se sustanciará en una sola jornada, el martes, sin prolongarse hasta el miércoles, como es habitual. Eso sí, comenzará a las 11.00 horas y no a las 16.00 en que suele dar inicio los martes.



Se debatirán cuatro mociones antes del control al Gobierno, que sí será por la tarde como de costumbre, y esta semana no habrá iniciativas legislativas a debate.



La portavoz del PP, Alicia García, preguntará a Montero si cree que están "en condiciones" de seguir al frente del Gobierno, mientras que desde CC le preguntarán a la vicepresidenta primera sobre la distribución territorial de los menores migrantes.



Bolaños contestará el martes en el Senado una pregunta sobre el CGPJ, antes de repetirlo el miércoles en el Congreso, y en la Cámara Alta el Gobierno también responderá sobre el CIS o sobre la protección de la propiedad intelectual ante la amenaza de la inteligencia artificial generativa, entre otros asuntos.



En cuanto a la actividad en comisiones, destaca una comparecencia del ministro Ángel Víctor Torres el jueves para informar sobre las medidas en materia de memoria democrática, y un nueva comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo, dos semanas después de la anterior, que será el viernes, la de Germán Rodríguez, exjefe de gabinete de Salvador Illa cuando era ministro de Sanidad.

